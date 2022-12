https://sputniknews.lat/20221227/renace-el-proyecto-de-una-moneda-comun-en-sudamerica-para-no-depender-del-dolar-1134003251.html

Renace el proyecto de una moneda común en Sudamérica para no depender del dólar

El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, se reunió en Sao Paulo con el próximo ministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad, y con el vicepresidente... 27.12.2022, Sputnik Mundo

Durante la reunión que sostuvieron en Sao Paulo trataron temas de la agenda bilateral próxima a estrenar entre ambos países, como las relaciones comerciales y el uso del gas como energía de transición hacia las energías renovables, entre otros aspectos."Quiero agradecer al vicepresidente y ministro de Industria y Comercio de Brasil a partir del 1° de enero, Geraldo Alckmin, la oportunidad de empezar a trabajar juntos la agenda bilateral comercial", sostuvo Sergio Massa en sus redes sociales."Con los principales ejes puestos en el gas como energía de transición y el financiamiento del comercio exterior, que son intereses comunes de Brasil y Argentina que debemos trabajar juntos", agregó el ministro de Economía argentino.Según señalan medios argentinos, al abordar el tema del financiamiento del comercio exterior, volvió a surgir la necesidad de encontrar una moneda común, capaz de superar la dependencia del dólar en la región, como ha propuesto el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en reiteradas ocasiones.Moneda comúnLula da Silva, quien se reestrenará como mandatario de Brasil el 1° de enero de 2023, puso sobre la mesa durante su campaña electoral la idea de crear una moneda única latinoamericana, que sea capaz de superar la dependencia al dólar que tienen las economías de la región.La propuesta de Lula implica la creación de un banco central sudamericano, capitalizado por todos los países del continente.Fernando Haddad también es un defensor del proyecto integrativo y de contar con una moneda común. Al respecto, publicó un artículo junto con el economista brasileño Gabriel Galípolo en el periódico Folha de Sao Paulo, que proponía la tesis de que una divisa común aceleraría los procesos integrativos en la región.En el artículo, el próximo ministro de hacienda de Brasil advierte la relación entre soberanía y "capacidad de autodeterminación de los pueblos", en especial para países con monedas "no convertibles", ya que "al no ser aceptadas como medio de pago y reserva de valor en el mercado internacional, sus gestores están más sujetos a las limitaciones impuestas por la volatilidad del mercado financiero internacional".Los autores en su momento reconocieron que el proyecto "no es simple, dada la profunda heterogeneidad estructural y la macroeconomía de los países de la región".

2022

