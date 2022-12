https://sputniknews.lat/20221227/una-legisladora-alemana-critica-a-scholz-por-su-politica-en-materia-de-suministro-de-armas-a-kiev-1134017959.html

Una legisladora alemana critica a Scholz por su política en materia de suministro de armas a Kiev

Una legisladora alemana critica a Scholz por su política en materia de suministro de armas a Kiev

BERLÍN (Sputnik) — La presidenta del Comité de Defensa del Bundestag (Parlamento alemán), Marie-Agnes Strack-Zimmermann, criticó la política del canciller... 27.12.2022, Sputnik Mundo

Destacó que estaba "cansada de las excusas del canciller" sobre por qué Alemania no puede entregar tanques a Ucrania, e indicó que espera conseguir la entrega de armas en 2023. Asimismo, pidió una estrategia a largo plazo para la ayuda militar a Kiev, y reconoció que la Bundeswehr (Fuerzas Armadas de Alemania) está mal equipada. Según Shtrak-Zimmermann, Alemania carece de estrategia en este momento, lo que le impide apoyar plenamente a las tropas ucranianas. Scholz ha respondido en repetidas ocasiones a las peticiones de entrega directa de tanques a Kiev afirmando que Alemania no tiene intención de actuar sola ni desea una escalada entre la OTAN y Rusia. Además, según Scholz, Berlín no es ni será parte del conflicto en Ucrania. Kiev, a su vez, ha expresado varias veces su descontento con las autoridades alemanas. Numerosos países condenaron la operación rusa de desmilitarización y desnazificación de Ucrania y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Rusia envió notas de protesta a todos los países que suministran armas a Ucrania. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen al avance de las negociaciones y tendrán un impacto negativo en la situación.

