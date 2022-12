https://sputniknews.lat/20221228/pedro-castillo-reitera-que-es-inocente-y-llama-tiranico-al-nuevo-gobierno-de-dina-boluarte-1134085056.html

Pedro Castillo reitera que es inocente y llama "tiránico" al nuevo Gobierno de Dina Boluarte

Pedro Castillo reitera que es inocente y llama "tiránico" al nuevo Gobierno de Dina Boluarte

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, responsabilizó a la nueva mandataria, Dina Boluarte, del caos social que actualmente se vive en el país andino, luego... 28.12.2022, Sputnik Mundo

El exmandatario insistió una vez más en que no es responsable de los cargos que se le imputan, ya que, dijo, jamás se levantó en armas ni llamó a la rebelión al pueblo peruano. Castillo, quien actualmente se encuentra bajo prisión preventiva, acusó en sus redes sociales que, desde que asumió el poder, fue víctima de diversos intentos de derrocamiento de parte de la oposición y otros grupos de interés. "Jamás he cometido delito de rebelión, pues nunca me levanté en armas ni he dicho a otros que lo hagan. Debo decir que quien sí se levantó en armas es este Gobierno tiránico que ha acabado con la vida mis 28 hermanos peruanos en Andahuaylas, Ayacucho y otros lugares", dijo en referencia a las personas que han fallecido durante las protestas que han sido reprimidas por las autoridades peruanas. El exmandatario también denunció que su familia tuvo que salir de Perú hacia México porque corría peligro debido a la persecución política de la que, dijo, es víctima. "Sin embargo, yo me quedaré aquí para afrontar cualquier proceso porque tengo la verdad de mi lado. Deben tener conocimiento, señores jueces supremos, que, hasta la fecha, estoy incomunicado. No he tenido acceso a un número telefónico para llamar a mi familia", agregó Castillo. El pasado 16 de diciembre, el juez Juan Carlos Checkley dictó 18 meses de prisión preventiva en contra del ex jefe de Estado, quien permanecerá tras las rejas hasta el 6 de junio de 2024.Pedro Castillo está acusado de rebelión y conspiración por ordenar la disolución del Congreso y el reordenamiento del Poder Judicial. Tendrá que esperar en la cárcel hasta que termine su proceso.

