'El rey del fútbol': el brasileño Pelé muere a los 82 años

'El rey del fútbol': el brasileño Pelé muere a los 82 años

El rey del fútbol, ​​Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conocido como Pelé, falleció a los 82 años, dejando un legado de logros y alegrías por donde... 29.12.2022

"Todo lo que somos es gracias a ti. Te amamos infinitamente. Descansa en paz", escribió su hija, Kely Nascimento.Pelé nació el 23 de octubre de 1940 en Três Corações, una ciudad en el estado brasileño de Minas Gerais. El jugador, que lleva el nombre del genio inventor de la bombilla, Thomas Edison, hizo honor a su nombre haciendo magia con el balón, ganando títulos y encantando al mundo.Considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del fútbol, ​​Pelé inició su carrera en la ciudad de Bauru, en Sao Paulo, donde a los 11 años fue descubierto por Waldemar de Brito, quien lo invitó a unirse al Club Atlético de Bauru.No necesitó mucho tiempo para demostrar su talento, y pronto fue contratado por Santos Futebol Clube, siendo considerado una de las grandes promesas. Fue precisamente allí donde Pelé se convirtió en el mejor jugador del mundo.La magia y el encanto de este deporte presentado por Pelé llamó la atención de la entonces reina de Inglaterra, Isabel II, quien visitó Brasil en 1968 para ver jugar a Pelé en el famoso estadio Maracaná, en Río de Janeiro. En aquella ocasión, el jugador brasileño fue galardonado con un Caballero del Imperio Británico por parte de la reina.Pelé se convirtió en el jugador más joven en ganar una Copa Mundial de fútbol. Con apenas 17 años, fue campeón mundial en 1958, cuando la selección brasileña se enfrentó a Suecia. En el partido final, el joven anotó dos goles, llegó a seis y se convirtió en el máximo goleador de Brasil en la competencia, siendo apodado el rey del fútbol por los franceses.Además, Pelé también hizo historia por ser el único jugador tricampeón del mundo (1958, 1962 y 1970), además de ser, hasta la fecha, el máximo goleador de la selección brasileña, con 95 goles marcados.El jugador pasó casi toda su carrera en Santos Futebol Clube, entre 1956 y 1974. Además del club paulista, defendió la camiseta del club estadounidense New York Cosmos, entre 1975 y 1977 y, por supuesto, formó parte de la Edad de Oro de la selección brasileña.Pelé colgó los botines en 1977 y en 1981 fue elegido Deportista del Siglo por el diario francés L'Équipe, con 650 periodistas especializados de todo el mundo confirmando su elección.O rei do futebol también debutó como comentarista de TV Globo en 1989. Comentó los partidos de la selección brasileña hasta 1998.En 1994, como embajador del fútbol para EEUU, Pelé fue una de las estrellas de la Copa del Mundo y participó en las ceremonias de apertura y clausura.Durante su breve carrera política como ministro de Deportes, cargo que ocupó en el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso entre 1995 y 1998, el exjugador creó la ley Pelé que pretendía dar más profesionalismo al deporte nacional.En 2014 y 2015, se sometió a cirugías de columna, siendo internado en el Hospital Albert Einstein, en Sao Paulo.En 2016, fue elegido por el Comité Olímpico Internacional como el mejor atleta de todos los tiempos. En el mismo año, el exjugador no pudo participar en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro por problemas de salud.En 2018, Pelé viajó a Moscú para el sorteo del Mundial de Rusia. Por problemas de salud, el rey del fútbol llegó al país en silla de ruedas. Durante la ceremonia del sorteo, brindó con el presidente ruso, Vladímir Putin. Además del sorteo, fue parte de la ceremonia de inauguración del reloj que marcaba la cuenta regresiva para el Mundial Rusia 2018 en la Plaza Roja, en Moscú.

