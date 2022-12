https://sputniknews.lat/20221229/los-rusos-perdieron-una-fortuna-por-las-extorsiones-telefonicas-desde-ucrania-1134094340.html

Los rusos perdieron una fortuna por las extorsiones telefónicas desde Ucrania

Cientos de ciudadanos rusos han perdido 750 millones de rublos —unos 10,3 millones de dólares— debido a las llamadas fraudulentas que se realizan desde... 29.12.2022, Sputnik Mundo

La información fue confirmada a Sputnik de forma anónima por un miembro del grupo de hackers rusos RaHDit, quien aseguró que dichos centros siguen en operación.Previamente, la organización publicó un informe en su página NemeZida, donde expone que cerca de 70 soldados y oficiales ucranianos han realizado operaciones de ciberdefensa y hackeo. El reporte, además, incluye una lista de miles de hackers ucranianos pertenecientes a dos grupos: el IT Army of Ukraine y Save UA.La fuente consultada por Sputnik precisó que los centros de llamadas desde los cuales se ha engañado a cientos de rusos corresponden a otros grupos diferentes a los mencionados en el informe."Se trata de grupos distintos. Uno podría decir que son grupos del crimen organizado con una clara jerarquía, con mucha disciplina, multas elevadas, y, al mismo tiempo, están pagando buen dinero por los ucranianos", declaró.El entrevistado indicó que muchos de estos centros de llamadas se ubican al Este de Ucrania, en la ciudad de Dnipró, y fueron detectados por las Fuerzas Armadas de Rusia cuando entraron a la ciudad de Berdiansk."Los empleados huyeron, pero el equipo y las grabaciones se quedaron, y fue posible entender el esquema en el que trabajan. Había diferentes esquemas para trabajar con los 'clientes', uno por cada rango de edad", dijo. Además, aseguró que un grupo de psicólogos profesionales escribe los guiones que utilizan los defraudadores ucranianos para aprovecharse de los ciudadanos rusos que caen en la trampa. "La gente que habla muy bien ruso: prácticamente no tienen acento, hablan muy bien el ruso y están al tanto de la realidad rusa", detalló el hacker.

