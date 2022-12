Zajárova responde a la pregunta de si la URSS podría existir hoy en día

"Era la patria, era un espacio común, era un momento en el espacio y en el tiempo que se perdió, que no existe por una serie de razones. Y entiendo muy bien a la gente nostálgica, no diré, de esos tiempos, y no diré, de ese espacio, diré: de ese espacio y ese tiempo (...) Precisamente como una especie de realidad histórica, sentida por nosotros, por cada uno de los que captamos esta era, que lo recuerda a partir de la historia de nuestras familias, que están conectadas con familias que están dispersas por este espacio", explicó.