¿Cuáles de los pronósticos de Bukele en torno al bitcóin se cumplieron para el 2022?

Desde que tomó el mando de El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha insistido en proyectar una imagen de modernidad, frescura, juventud y estrategias... 30.12.2022, Sputnik Mundo

Como parte de su estrategia, el mandatario hizo de las tecnologías uno de los focos de sus promesas de actualización de la economía salvadoreña, así como de la moneda digital bitcóin, sin embargo el 2022 desfondó sus proyecciones.El 1 de enero del año que termina, Bukele publicó en su cuenta certificada de Twitter un conjunto de seis proyecciones para la divisa electrónica, como que la unidad de bitcóin se cotizaría en 100.000 dólares. Sin embargo, en sentido contrario a las palabras del presidente salvadoreño, la moneda digital ha mantenido una tendencia a la baja desde marzo, con incluso sus peores desempeños históricos en el último trimestre 2023. A partir de noviembre, la divisa electrónica tuvo un desplome debajo de los 17.000 dólares, poco menos del 20% de los ascensos previstos por Bukele.Además, en septiembre de 2021, entró en vigencia en El Salvador una ley de fomento al bitcóin, pese a la advertencia de economistas y organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) de que la volatilidad de la divisa genera riesgos para las economías de los países del mundo.No obstante estas críticas, el presidente de El Salvador ha defendido el uso de la divisa digital y ha asegurado que no ha habido pérdidas para el país centroamericano. Además, Bukele aseveró que El Salvador ha comprado unas 2.381 unidades de bitcóin desde septiembre de 2021, alrededor de 107 millones de dólares, de acuerdo con un recuento del espacio noticioso enfocado en finanzas Digital Policy and Law (DPL).Con base en los anuncios presidenciales, El Salvador podría haber perdido unos 69,8 millones de dólares de recursos públicos por las caídas del bitcóin.Bukele anunció la construcción de un complejo urbano, conocido como Bitcóin City, enfocado en atraer a entusiastas y seguidores de la divisa digital. También prometió avanzar en su edificación este 2022, con una inversión de 500 millones de dólares derivados de la emisión de bonos volcán, sin embargo el objetivo no se cumplió.El presidente también prometió sorpresas durante su participación en la Conferencia Bitcoin en Miami, Florida, sin embargo lo que se logró fue la cancelación de su discurso.Luego de la emisión de la ley que autoriza el uso de la divisa digital en las finanzas salvadoreñas, Bukele aseveró que al menos otros dos países harían movimientos equivalentes, sin embargo sus palabras quedaron como otra promesa incumplida pues sólo se sumo a ello la República Centroafricana.

