La disposición de Europa a un embargo de productos petrolíferos de Rusia es "una cuestión abierta"

La disposición de Europa a un embargo de productos petrolíferos de Rusia es "una cuestión abierta"

"Es una cuestión abierta porque Rusia sigue siendo el mayor proveedor de Europa. Suministramos unos 600.000 barriles diarios de gasóleo, y los demás grandes proveedores [Arabia Saudita, Estados Unidos, la India] cerca de 200.000 cada uno", declaró Belogóriev al referirse a la posibilidad de un embargo por parte de Europa.Casi no hay países dispuestos a aumentar su producción petrolífera para suministrar más a Europa, incluso EEUU, declaró el experto. Sin embargo, existen obstáculos en esta carrera, por eso esta oportunidad para Europa es poco realizable a corto plazo.Asimismo, Europa y el Reino Unido siguen adquiriendo desde Rusia alrededor de un millón de barriles al día de productos petrolíferos, principalmente gasóleo, fuelóleo y nafta, estima el experto. Como consecuencia, el embargo se convertirá en un problema duro para ambas partes. Rusia, por ejemplo, necesitará ampliar su presencia en los mercados de África y América Latina, como la India y China también sirven como proveedores de productos petrolíferos. Mientras tanto, es bastante temprano para evaluar las consecuencias del nuevo techo de precios para los productos petrolíferos que UE y varios otros países planean introducir desde el 5 de febrero. De acuerdo con el experto, este techo no está definido y los mercados de aceite combustible y diésel son más estrechos y funcionan de forma un poco diferente, por eso evaluarlas ahora sigue una tarea difícil. El Grupo de los Siete (G7), conformado por Alemania, Canadá, EEUU, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón, así como la Unión Europea y Australia, se negó a adquirir el petróleo ruso a un precio mayor de 60 dólares por barril desde el pasado 5 de diciembre. Se espera que a partir del 5 de febrero se introduzcan medidas similares para los productos petrolíferos, aunque aún no se conoce el precio máximo.Las empresas de estos países tienen prohibido proporcionar servicios como seguros, intermediación y asistencia financiera para el transporte del petróleo ruso a cualquier parte del mundo, a menos que el crudo se venda por debajo del umbral acordado.El pasado 27 de diciembre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, promulgó el decreto que prohíbe a partir del 1 de febrero de 2023 la venta de petróleo a los países que apliquen el tope a los precios del crudo ruso.

