"De todo corazón": Vladímir Putin se dirige a la nación con motivo del Año Nuevo | Video

El presidente ruso felicitó a los rusos por el Año Nuevo fuera del Kremlin, lo que se diferenciaba de su tradicional mensaje al pueblo ruso. Sputnik te... 31.12.2022, Sputnik Mundo

¡Queridos ciudadanos de Rusia, queridos amigos!El año 2022 está llegando a su fin. Este ha sido un año de decisiones difíciles, pasos esenciales hacia la plena soberanía de Rusia y la poderosa consolidación de nuestra sociedad. Fue un año que aclaró muchas cosas, que distinguió claramente entre valor y heroísmo, traición y cobardía, y demostró que no hay poder más elevado que el amor a los seres queridos, la lealtad a los amigos y compañeros de armas y la devoción a la patria.Fue un año de acontecimientos decisivos y fatídicos.Fueron el hito que sentó las bases de nuestro futuro común, de nuestra verdadera independencia. Por eso luchamos hoy, defendiendo a nuestro pueblo en nuestros propios territorios históricos, en las nuevas entidades constitutivas de la Federación de Rusia, construyendo y creando juntos.Lo principal es el destino de Rusia. Defender la patria es nuestro deber sagrado ante nuestros antepasados y descendientes. La justicia moral e histórica está de nuestro lado. El año saliente trajo grandes cambios cardinales para nuestro país y para el mundo entero. Estuvo lleno de preocupaciones, ansiedades y penas. Pero nuestro pueblo multiétnico demostró valor y dignidad, apoyando de palabra y de obra a los defensores de la patria, a nuestros soldados y oficiales y a todos los participantes en la operación militar especial, como ha ocurrido en todos los momentos difíciles de la historia rusa.Siempre hemos sabido, y hoy volvemos a estar convencidos, de que el futuro soberano, independiente y seguro de Rusia solo depende de nosotros, de nuestra fuerza y voluntad. Durante años, las élites occidentales nos aseguraban hipócritamente a todos sus intenciones pacíficas, incluida la resolución del difícil conflicto de Donbás. En realidad, estaban alentando plenamente a los neonazis, que seguían llevando a cabo acciones militares y descaradamente terroristas contra los pacíficos ciudadanos de las repúblicas populares de Donbás.Occidente mentía sobre la paz, pero se preparaba para la agresión. Y hoy no tienen reparos en admitirlo abiertamente. Utilizan cínicamente a Ucrania y a su pueblo para debilitar y dividir a Rusia. Nunca hemos permitido ni permitiremos que nadie lo haga. Soldados, milicianos y voluntarios rusos luchan ahora por su tierra natal, por la verdad y la justicia, por garantías de paz y seguridad para Rusia. Todos ellos, todos ellos son nuestros héroes. Ellos son los que peor lo están pasando.Deseo de todo corazón un feliz Año Nuevo a todos los participantes en la operación militar especial. A los que están aquí conmigo ahora mismo. A los que están en primera línea y en el frente, a los que se están formando en los centros de entrenamiento antes de entrar en combate, a los que están en los hospitales o ya regresaron a casa habiendo cumplido con su deber. A todos los que están en servicio de combate en unidades estratégicas, a todo el personal de las Fuerzas Armadas.Mis queridos camaradas, gracias por su valiente servicio. Todo nuestro vasto país está orgulloso de su entereza, fortaleza y valor. Millones de personas, en cuerpo y alma, están con ustedes. En la mesa de Año Nuevo habrá sin duda un brindis en su honor. Muchas gracias a todos los que apoyan el esfuerzo bélico: los conductores y ferroviarios que abastecen el frente. A los médicos, paramédicos, enfermeros y enfermeras que luchan por la vida de los soldados y atienden a los civiles heridos. Doy las gracias a los trabajadores e ingenieros de nuestras fábricas militares y de otras plantas, que hoy están trabajando duro. A los constructores que están levantando instalaciones civiles y fortificaciones defensivas y ayudando a reconstruir ciudades y pueblos destruidos en Donbás y Novorossiya.Queridos amigos, desde 2014, tras los sucesos de Crimea, Rusia vive bajo sanciones. Pero este año nos fue declarada una auténtica guerra de sanciones. Los que la iniciaron esperaban la destrucción total de nuestra industria, finanzas y transporte. Esto no ocurrió, porque todos creamos un margen de seguridad fiable. Lo que hicimos y estamos haciendo en ese campo consiste en reforzar nuestra soberanía en el ámbito más importante, la economía. Nuestra lucha por nosotros mismos, por nuestros intereses y por nuestro futuro sirve sin duda de inspiración a otras naciones en su búsqueda de un orden mundial multipolar justo.Creo que es muy importante que, a lo largo de este año, cualidades como la misericordia, la solidaridad y la capacidad de respuesta activa hayan ido ganando terreno en nuestro pueblo. Cada vez más ciudadanos sienten la necesidad de ayudar a los demás. Se unen por su cuenta, sin instrucciones formales. Me gustaría darles las gracias por su sensibilidad, responsabilidad y buen corazón, por el hecho de que, siendo personas de todas las edades y rentas, se impliquen activamente en la causa común. Organicen almacenes y transportes para entregar paquetes a nuestros soldados en la zona de guerra, a los habitantes afectados de ciudades y pueblos. Envíen de vacaciones a los niños de las nuevas asignaturas de la Federación. Ustedes, queridos míos, dan un enorme apoyo a las familias de los combatientes caídos. Dieron su vida defendiendo la de los demás. Comprendo lo difícil que es para sus esposas, hijos, hijas, sus padres que criaron a estos héroes, en Nochevieja. Haremos todo lo posible para ayudar a las familias de nuestros camaradas caídos, para criar a sus hijos, para darles una educación decente y una profesión. Comparto su dolor de todo corazón y les pido aceptar mis sinceras palabras de apoyo.Queridos amigos, en todas las épocas, incluso en las más duras, se ha celebrado el Año Nuevo en nuestro país. Ha sido y seguirá siendo la fiesta favorita de todos y tiene el don mágico de sacar lo mejor de las personas, multiplicando la importancia de los valores familiares tradicionales, la energía de la bondad, de la generosidad y la confianza. De cara al Año Nuevo, todos nos esforzamos por hacer felices a nuestros seres queridos, por calentarlos con atención y el calor de nuestro corazón. Regalarles algo con lo que han soñado, ver el deleite en los ojos de los niños, sentir la conmovedora gratitud por nuestra atención de padres y mayores. Saben apreciar estos destellos de felicidad.Amigos, ahora es el mejor momento para dejar en el pasado todos los rencores y malentendidos personales. Para decir a los seres más queridos de los tiernos sentimientos, del amor, de lo importante que es cuidarse el uno al otro siempre y en todo momento. Que estas amables palabras y nobles sentimientos nos den a todos la fuerza de ánimo y la confianza de que juntos superaremos todas las dificultades y mantendremos nuestro país grande e independiente. Sigamos adelante, ganemos por el bien de nuestras familias y por el bien de Rusia, por el bien del futuro de nuestra querida patria. ¡Feliz Año Nuevo, queridos amigos! Feliz Año Nuevo 2023.

