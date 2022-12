https://sputniknews.lat/20221231/ice-el-precio-medio-estimado-del-gas-en-europa-en-2022-es-de-1260-1134216145.html

ICE: el precio medio estimado del gas en Europa en 2022 es de $1.260

ICE: el precio medio estimado del gas en Europa en 2022 es de $1.260

MOSCÚ (Sputnik) — El precio estimado del gas en Europa en 2022 se situó en una media de 1.260,8 dólares por cada mil metros cúbicos y cerró la última jornada... 31.12.2022, Sputnik Mundo

Los datos señalan que el precio medio de liquidación del gas en Europa fue de 1.260,8 dólares por mil metros cúbicos en el año saliente, varias veces la media de los últimos cinco años. Los contratos a futuro terminaron el año a 844,3 dólares por mil metros cúbicos, un 2,7% más que el último día de negociación de 2021 y un 10,5% por debajo del precio de liquidación del día de negociación anterior. El significativo aumento de los precios del gas en el mercado europeo comenzó en la primavera boreal de 2021, cuando los precios en el spot TTF (el mayor hub de Europa, situado en los Países Bajos) oscilaban entre 250 y 300 dólares por cada mil metros cúbicos. Ya en los primeros días de marzo de 2022, debido al temor a una prohibición de importación de recursos energéticos rusos, los contratos de gas con entrega al mes siguiente alcanzaron un precio récord de 3.892 dólares, casi 20 veces la media de los últimos años. A continuación, los precios bajaron y se mantuvieron estables entre 1.000 y 1.100 dólares en abril y mayo, pero empezaron a subir de nuevo en junio. En agosto, el precio medio de liquidación en los futuros contratos alcanzó por primera vez los 2.450 dólares, mientras que los precios al contado superaron los 3.200 dólares.En otoño boreal, los precios bajaron y a principios de invierno no superaban los 1.600 dólares, antes de caer a la mitad en diciembre. En los últimos días del año, los precios cayeron por debajo de 800 dólares por primera vez en 10 meses. Desde 1996 no se habían registrado precios tan elevados en los centros europeos de distribución de gas. La UE vive una crisis energética por los altos precios del gas y la electricidad, después de que se dispararan debido a las sanciones impuestas a Rusia por su operación de desmilitarización y desnazificación de Ucrania, las cuales, en particular, restringen la exportación de esos productos energéticos.

