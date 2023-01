La presidenta del CICR prevé visitar Rusia

https://sputniknews.lat/20230101/la-presidenta-del-cicr-preve-visitar-rusia-1134240327.html

ZÚRICH (Sputnik) — La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric Egger, anunció sus planes de visitar Rusia. 01.01.2023, Sputnik Mundo

"Viajaré a Moscú", declaró en una entrevista con el medio suizo NZZ am Sonntag, indicando que de momento no hay fecha concreta para la visita. La jefa del CICR también destacó la importancia de mantener el diálogo con Rusia "a todos los niveles". En diciembre pasado, la presidenta del CICR realizó una visita de cuatro días a Ucrania. Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lanzó en Ucrania el pasado 24 de febrero y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Rusia envió notas de protesta a todos los países que suministran armas a Ucrania.Lavrov advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen el avance de las negociaciones y tendrán un impacto negativo en la situación.

