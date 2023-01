https://sputniknews.lat/20230102/activistas-arrojan-pintura-a-la-fachada-de-la-sede-del-senado-italiano-en-roma-1134256764.html

Activistas arrojan pintura a la fachada de la sede del Senado italiano en Roma

Activistas arrojan pintura a la fachada de la sede del Senado italiano en Roma

ROMA (Sputnik) — Un grupo de activistas climáticos cubrió con pintura la fachada del Palacio Madama, sede del Senado de la República Italiana (Cámara Alta del... 02.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-02T16:28+0000

2023-01-02T16:28+0000

2023-01-02T16:28+0000

internacional

medioambiente

europa

italia

roma

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/02/1134257551_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_406cfb7beb65919042d7144c5f3c8d76.jpg

De acuerdo con el medio, cinco activistas del colectivo Última Generación, la rama italiana del grupo ambiental internacional Extinction Rebellion, fueron detenidos y se encuentran en el Departamento de Policía de Roma. La decisión de arrojar pintura, según activistas, se debe a la "desesperación provocada por los cada vez más alarmantes datos estadísticos sobre el colapso climático, que ya ha comenzado, así como a la indiferencia del mundo político ante lo que puede ser el mayor genocidio en la historia de la humanidad". El presidente del Senado italiano, Ignazio La Russa, expresó su indignación por las acciones de los activistas. Según el político, no hay ninguna justificación para este "acto que insulta a todas las instituciones estatales, y que no se convirtió en violencia solo gracias a la compostura de los carabineros". La Russa anunció que convocó para el 3 de enero una reunión del Consejo de Presidencia del Senado para debatir el incidente. En 2022, los activistas de Última Generación llevaron a cabo varias acciones en Roma, en particular bloquearon el tráfico en varias calles y avenidas importantes de la capital italiana.

https://sputniknews.lat/20230101/no-mas-ataques-contra-van-gogh-grupo-ambientalista-anuncia-cambios-en-sus-protestas-1134242755.html

italia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

medioambiente, europa, italia, roma, sociedad