Advierten que la visita de un ministro israelí a la Explanada de las Mezquitas "costará vidas"

TEL AVIV (Sputnik) — El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, advirtió al nuevo ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, que había anunciado su... 02.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-02T15:10+0000

2023-01-02T15:10+0000

2023-01-02T15:10+0000

internacional

oriente medio

yair lapid

benjamín netanyahu

explanada de las mezquitas

israel

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/106280/83/1062808377_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_a5ac4e82c774907504c4df3b64e5321d.jpg

El político agregó que "es una provocación deliberada que pondrá vidas en peligro y costará vidas". "Por débil que sea Netanyahu, esta vez debe pararse y decirle: 'No vas a ir al Monte del Templo. La gente morirá'", enfatizó. En la actualidad los parlamentarios israelíes pueden entrar en el recinto, pero los ministros no, como explicó Lapid en respuesta a las preguntas de los periodistas al comienzo de una reunión de su partido político Yesh Atid en el Parlamento. Tal acto "será interpretado por todo el mundo como una ruptura del statu quo, incluso si no es así", explicó el exprimer ministro. El statu quo determina que solo los musulmanes pueden rezar en el recinto sagrado tanto para los judíos como para los musulmanes. Los primeros solo pueden visitarlo bajo estrictas restricciones. El lugar fue escenario de la visita del difunto líder del Likud Ariel Sharon el 28 de septiembre de 2000 que se considera como el arranque de la Segunda Intifada.

