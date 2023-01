https://sputniknews.lat/20230102/gobierno-de-maduro-construira-un-nuevo-sistema-cambiario-en-venezuela-1134250494.html

Gobierno de Maduro construirá un nuevo sistema cambiario en Venezuela

Gobierno de Maduro construirá un nuevo sistema cambiario en Venezuela

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la perturbación en la economía propiciada por el aumento del dólar no oficial será... 02.01.2023

"Nosotros vamos a controlar esa situación, el país va a construir, el país, todos los sectores económicos y el Gobierno vamos a construir un sistema cambiario estable, a defender la moneda y que la economía funcione con circuitos virtuosos de aquí en adelante, esa perturbación, esa herida también la vamos a curar", expresó el mandatario durante una entrevista exclusiva con el periodista Ignacio Ramonet. Durante los últimos cuatro meses del 2022, en el país caribeño se generaron incrementos acelerados en el precio de la divisa que se cotiza a una tasa alterna de la establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV). Ante ello, el mandatario denunció en varias ocasiones que el alza del dólar no oficial busca perturbar el proceso de recuperación de la economía. No obstante, Maduro dijo que el país experimenta la primera etapa de la recuperación de su economía. Maduro afirmó que más del 80% de lo que se consumía en el país era importado, y resaltó que gracias a la diversificación de la economía, actualmente el 94% de los alimentos que se consumen en los hogares venezolanos son producidos en el país. Asimismo, el presidente recordó que esta recuperación ocurrió en medio de la caída de la producción petrolera como consecuencia directa de las sanciones, la cual afectó de manera "gigantesca" el Producto Interno Bruto (PIB). "Esos años difíciles donde se persiguió a la industria petrolera, yo te puedo dar un dato, Venezuela dejó de percibir 232.000 millones de dólares y hubo un daño económico al Producto Interno Bruto (PIB) por encima de los 630.000 millones de dólares, son cifras gigantescas", recalcó. El mandatario señaló que su Gobierno logró "aguantar" el impacto de las sanciones, gracias a las estrategias aplicadas, las cuales incluyeron; la activación de 18 motores económicos, el establecimiento de un nuevo sistema cambiario y un conjunto de medidas para la protección del sector industrial, agrícola y bancario del país. Por otra parte, Maduro indicó que la firma del acuerdo con la empresa estadounidense Chevron no representa el levantamiento de las sanciones en contra de su Gobierno, señaló que la compañía solo obtuvo una licencia para operar en el país. Entretanto, el mandatario envió un mensaje a todas las empresas energéticas del mundo para que consideren la posibilidad de invertir en la industria petrolera venezolana.

