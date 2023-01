Las relaciones entre los príncipes Harry y William "penden de un hilo", según medios británicos

https://sputniknews.lat/20230102/las-relaciones-entre-los-principes-harry-y-william-penden-de-un-hilo-segun-medios-britanicos-1134259505.html

El controvertido libro del príncipe Harry, cuya publicación está programada para la semana próxima, parece estar destinado a centrarse en la tensa relación con su hermano, el príncipe de Gales, lo que podría dañar la relación entre ambos para siempre, dijeron expertos en la realeza citados por medios británicos. Según las fuentes, es probable que The Spare, como se llama el libro, cause un daño irreparable a la relación de los hermanos. Además, los expertos aseguraron que el libro revelará la "amargura y los sentimientos de injusticia" de Harry, que siempre ha sentido que su papel es "secundario", debido al derecho de nacimiento de su hermano mayor para convertirse en en rey. Estas declaraciones se producen unas semanas después de que un medio de comunicación independiente del Reino Unido informara que era poco probable que los príncipes se reconciliaran, luego de la "traición de Netflix" por parte del Duque de Sussex. Fuentes anónimas declararon que el príncipe de Gales está enojado por la falta de respeto que, en su opinión, Harry le mostró a la Reina durante la saga Megxit. Se trata de la serie en la que Harry acusó a la realeza de tener un "gran nivel de prejuicio inconsciente" y de connivencia con los medios que supuestamente querían "destruir" a su esposa, Meghan. Agregó que la familia real es "parte del problema" cuando se trata de racismo en el Reino Unido. En enero del 2020, el príncipe Harry y su esposa, Meghan, anunciaron que renuncian a su papel en la realeza británica. En comentarios posteriores a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, ambos acusaron a algunos miembros de la familia real británica de racismo y "negligencia total" ante esa situación.En particular, Meghan alegó que la realeza se negó a protegerla de los ataques mediáticos en su contra y acusó que un miembro de la familia real hizo comentarios racistas sobre el color de piel de su primogénito. Isabel II falleció el 8 de septiembre a la edad de 96 años, tras 70 años y 214 días de reinado sobre los países del Reino Unido de Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia, Galés, Irlanda del Norte e islas anexadas), el más largo de la historia.

