México elige por primera vez a una mujer para presidir la Suprema Corte de Justicia

"De acuerdo con el resultado de esta votación la designación de presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal comprendido del 2 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2026 ha recaído en la señora ministra doña Norma Lucía Piña Hernández", dijo el ministro decano Luis María Aguilar Morales en la sesión pública celebrada este lunes.Piña fue elegida por sus compañeros con seis votos de 11, por encima de los cinco que obtuvo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena."Hoy me dirijo a ustedes hornada, comprometida, responsabilizada, obligada jurídica y moralmente a representar al poder judicial de la federación con convicción y entrega, con pasión y honestidad como he intentado hacer los últimos 34 años de mi vida al interior de esta gran institución", declaró la ministra en la misma sesión tomar posesión del cargo.Piña resaltó que, además de a sus compañeros y compañeras, como primera mujer que preside este máximo tribunal representa también a todas las mujeres.En ese sentido, agradeció "a las que siempre han creído, a las que no se han cansado de intentar cambios" y honró a las que ya no están.También eran candidatos al cargo Yasmín Esquivel Mossa, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

