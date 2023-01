https://sputniknews.lat/20230103/el-colapso-de-un-puente-en-mexico-provoca-varios-heridos--video-1134292585.html

El colapso de un puente en México deja varios heridos | Video

El colapso de un puente en México deja varios heridos | Video

Al menos una decena de turistas cayeron de un puente colgante del parque Cuevas del Mamut, ubicado en el estado mexicano de Chiapas, que se derrumbó debido a... 03.01.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el personal de lugar, las autoridades del parque indicaron que había mensajes en los que se advirtieron a los visitantes que no estaba permitido subir al puente. El eje se encontraba en óptimas condiciones luego de que hace un año se había desprendido. A pesar de las restricciones, los turistas no respetaron las indicaciones.Por los hechos ocurridos solo se reportaron personas lesionadas levemente y ningún caso de gravedad. Las autoridades de Protección Civil no pudieron ingresar al lugar a atender a los afectados debido a que no se les permite la entrada debido a usos y costumbres.En palabras de los testigos, la cuerda que sujetaba el puente se desprendió de un extremo, lo que provocó la caída de la personas que transitaban por él.

