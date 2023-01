https://sputniknews.lat/20230103/frente-amplio-en-brasil-que-esperar-tras-la-formacion-del-gabinete-de-ministros-de-lula-1134276355.html

¿Frente amplio en Brasil? Qué esperar tras la formación del Gabinete de ministros de Lula

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, necesitará formar un Gobierno de coalición porque no tiene mayoría en el Congreso, destaca un politólogo... 03.01.2023, Sputnik Mundo

Dos meses después de su victoria en las elecciones de 2022, Luiz Inacio Lula da Silva asumió el 1 de enero por tercera vez la presidencia de Brasil. Ahora que la campaña terminó y el Gobierno comenzó su gestión, la teoría ha dado paso a la práctica política, abriendo el debate sobre las orientaciones reales del nuevo mandato de Lula, explicó a Sputnik Guilherme Carvalhido.El experto evalúa que el equipo ministerial elegido ya muestra una tendencia de que Lula pretende promover un Gobierno de coalición. Como señala el analista, no será posible gobernar sin pactar con diferentes partidos y grupos, ya que el Gobierno no tiene mayoría en el Congreso.Tras el anuncio de los ministerios, el Gobierno ahora se dispone a definir los nombres que compondrán el segundo nivel de gestión federal. Los partidos que apoyaron la candidatura de Lula desde la primera vuelta de las elecciones y no fueron contemplados con ninguna cartera deben ser recordados para cargos de segundo nivel, como secretarías de ministerios, empresas estatales y bancos públicos. Entre los grupos aliados que se quedaron sin Ministerio están: Solidaridad, el Partido Verde (PV), Avante, PROS y Agir, los miembros de la Coalición Brasil de la Esperanza (del PT), así como el Partido Socialista Brasileño (PSB), el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), Rede y Polo, que también apoyaron al presidente. El politólogo asevera que Lula debería hacer un gesto e invitar a los miembros de esas legiones para no generar descontento en la base. Carvalhido cree que Lula dará más espacio a los partidos con un número significativo de diputados en el Congreso."Este es el proyecto de ley del Gobierno. De este modo, los partidos con menos parlamentarios, como el PV y Solidaridad, quedarán fuera de la composición del Gobierno, no porque sean ideológicamente diferentes, sino porque tienen pocos parlamentarios para los procesos de votación de los proyectos del Gobierno federal", indica.Además, el experto cree que la próxima ronda de nombramientos puede servir para ampliar la base del Gobierno. Recuerda que los secretarios son cargos de apoyo a los ministerios e "importantes en la composición" de las carteras. Carvalhido también evalúa que la entrada de nombres del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), Partido Social Democrático (PSD) y Unión Brasil en los ministerios debe permitir el apoyo en el Congreso para la "formación de una estrecha mayoría para los cambios constitucionales". ¿Hay divergencias en el Gobierno de Lula? Por una parte, el Gobierno recaba apoyos en el Congreso con la elección de cargos, pero por otra, puede generar vías de colisión entre personalidades políticas con opiniones divergentes. En las carteras económicas, Fernando Haddad comandará la más codiciada, la de Hacienda, mientras que la excandidata presidencial Simone Tebet será la ministra de Planificación. Aunque Tebet se unió al proyecto del PT tras la primera vuelta de las elecciones, tiene discrepancias en el ámbito económico.Al mismo tiempo, Lula eligió a Marina Silva como ministra de Medio Ambiente y a Carlos Fávaro como ministro de Agricultura. Fávaro es ganadero y fue ponente del Proyecto de Ley (PL) 510/2021, conocido como PL da Grilagem, que flexibiliza las normas medioambientales.En opinión del especialista, el papel moderador de Lula debe ser motor y modelo de actuación en "un Gobierno de coalición como este". A pesar de los desacuerdos internos, el politólogo cree que, "para los estándares históricos de formación de Gobierno en Brasil", Lula consiguió llevar al equipo ministerial la pluralidad y representatividad prometidas en la campaña."Ha conseguido formar una base mucho más diversa que otros gobiernos del país. Sin embargo, creo que sigue siendo inferior a la necesaria diversidad que el país necesita para representar a los diversos grupos sociales presentes en Brasil, especialmente las mujeres y los afrodescendientes", concluyó el experto.

