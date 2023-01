https://sputniknews.lat/20230103/la-historia-del-boligrafo-de-lula-con-el-que-rompio-el-protocolo-durante-su-asuncion-1134269040.html

La historia del bolígrafo de Lula con el que rompió el protocolo durante su asunción

Se acostumbra en Brasil que el presidente firme con la pluma del Congreso el acta que oficializa la toma de posesión del cargo. Lula, en cambio, prefirió... 03.01.2023, Sputnik Mundo

Luiz Inácio Lula da Silva asumió la jefatura de Estado en Brasil este 1 de enero. Al momento de firmar el acta de la toma de posesión, reconoció entre los presentes a Wellington Dias, exgobernador del estado nordestino de Piauí, y contó la historia de la pluma que utilizaría para rubricar el documento."En 1989, estaba en acto de campaña en Piauí [...] Al terminar el mitin, un ciudadano me dio este bolígrafo y dijo que era para que yo firmase la toma de posesión si ganaba las elecciones de 1989", recordó Lula.Pero eso no sucedió hasta varios años más tarde. Lula venció en los comicios de 2002 tras haberse postulado en 1989, 1994 y 1998. Cuando firmó la toma de posesión el 1 de enero de 2003, se había olvidado del bolígrafo que le regaló aquel simpatizante. Al renovar su mandato por un nuevo período en 2007, tampoco pudo hacerlo y utilizó la pluma del Congreso.El piauiense que le regaló aquel bolígrafo es Fernando Menezes, quien no pudo ocultar la emoción cuando vio a Lula referir la anécdota. "Casi me caigo de la silla. Es la historia más hermosa de mi vida [...] Lloré de la emoción", dijo el militante del Partido de los Trabajadores al portal UOL.Entrevistado por Metropoles, Menezes confesó que no esperaba que Lula luego de 33 años recordase aquel momento. "Fue la emoción más grande de mi vida. Me acosté en la cama y ni siquiera podía moverme. Solo pensé: 'Oh, Dios mío, fue el bolígrafo que le di aquel día'".El militante petista reconoció: "Este homenaje no era para mí, era para la gente de Piauí". Y aseguró que tiene sus peticiones para el presidente Lula.

