¿Por qué ancestros de monos capuchinos podrían cambiar la hipótesis sobre el poblamiento de América?

Dos hermanos argentinos comprobaron que herramientas de hace 50.000 años fueron creadas por ancestros de monos capuchinos y no por humanos, como se creía hasta ahora. Esto cuestiona cuándo comenzó a poblarse el continente. Ambos explican su hipótesis.

¿Por qué los ancestros de monos capuchinos podrían cambiar la hipótesis sobre el poblamiento de América? Dos hermanos argentinos comprobaron que herramientas de hace 50.000 años fueron creadas por ancestros de monos capuchinos y no por humanos, como se creía hasta ahora. Esto cuestiona cuándo comenzó a poblarse el continente. Ambos explican su hipótesis.

La investigación fue publicada en la revista científica The Holocene. Los expertos lograron demostrar que una herramienta de más de 50.000 años de antigüedad, estudiada por otros expertos tiempo atrás en la cueva "Pedra Furada", ubicada en el Noreste de Brasil, no fue elaborada por el humano sino por antepasados de los monos capuchinos.Llegaron a esto por casualidad. Los hermanos Federico, paleontólogo, y Agustín Agnolín, arqueólogo, intercambiaron dudas sobre cierta información, comenzaron a trabajar en conjunto y así lograron elaborar y probar esta teoría. Este es el primer trabajo de relevancia que publican en conjunto.Para ellos, el proceso de investigación fue sencillo. Los datos disponibles eran claros y recientes. Unieron piezas con otra óptica que hasta ahora no se le había dado al tema sobre el poblamiento de América.Antes de esa investigación del año 2016, mencionada por el paleontólogo, a nadie se le había ocurrido que un mono hacía herramientas complejas. El diferencial fue el trabajo interdisciplinario entre ambos, lo que ayudó a encontrar este resultado."Es posible que esto tenga que ver con la disponibilidad de minerales en las aguas y las dietas de los animales, y con la disponibilidad de rocas para suplementarlo. Habrá que ver a futuro cómo mapear este comportamiento, si es que se da en otro lado o si es que es puramente aprendido", entre otras variables, indicó el arqueólogo."Nosotros tenemos dos hipótesis con respecto al poblamiento del continente Americano por parte del hombre. La tradicional dice que hace unos 14.000 años el hombre llega al continente americano a través de Asia, por el Estrecho de Bering, una pequeña conexión entre Alaska y Asia. Y ahí llegaría e iría bajando hasta Sudamérica", explicó Agnolín."Otra hipótesis era que justamente el hombre había llegado mucho antes al continente, tal vez 50.000 o 100.000 años antes del presente, y que cuenta justamente con pocas evidencias, y la mayoría procedía del Brasil, y son estos sitios que nosotros hemos dicho que son de monos capuchinos", agregó.Hoy la expectativa de los investigadores es el debate que comienza con los investigadores internacionales que han trabajado en este tema, para que analicen su publicación y evidencias, y luego aceptar o rebatir la teoría de los hermanos.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

