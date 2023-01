https://sputniknews.lat/20230103/publican-mapa-con-ubicacion-de-tesoro-robado-por-nazis-en-la-segunda-guerra-mundial-1134294799.html

Publican un mapa con la ubicación de un tesoro robado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial

Publican un mapa con la ubicación de un tesoro robado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial

El Archivo Nacional de Países Bajos hizo público un mapa con las instrucciones para hallar un tesoro robado por militares nazis de un banco ubicado en la... 03.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-03T20:51+0000

2023-01-03T20:51+0000

2023-01-03T21:05+0000

internacional

🎭 arte y cultura

la haya

países bajos

segunda guerra mundial

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/03/1134295032_0:507:2731:2043_1920x0_80_0_0_a73dfe3d46262a00ce56bbbb1217b703.jpg

La publicación del mapa se da junto con varios archivos que incluyen fotografías, mapas, dibujos y más de 800 terabytes de archivos digitales, que ahora pueden ser consultados en la sede del archivo, ubicado en La Haya, después de permanecer clasificados durante 75 años.De acuerdo con el medio local Telegraaf, el robo habría ocurrido en 1944, cuando los soldados alemanes perpetraron un ataque en la ciudad de Arnhem, específicamente en el Banco Rotterdamsche.El mapa fue creado por el soldado alemán Helmut Sonder, quien poco después de la Segunda Guerra Mundial aseguró haber sido testigo de cómo "tres o cuatro tropas enterraban cuatro cajas con objetos valiosos como relojes de oro y joyería con piedras preciosas".Con estas instrucciones y con apoyo de Sonder, en junio de 1947 se realizó la primera búsqueda del botín robado, pero no fue encontrado.Al respecto, el historiador Joost Rosendaal declaró al diario Omroep Gelderland que al ser "un mapa muy específico, es algo muy especial", aunque reconoció que hay muchas cosas de la historia que no son claras y dejan muchas dudas."Puede ser que el tesoro fue enterrado y desenterrado dos días después. No sería una sorpresa si hubiera desaparecido", declaró Rosendaal, al recordar que, cuando ocurrió el robo, la ciudad estaba bajo constantes ataques.

https://sputniknews.lat/20221020/el-misterioso-hallazgo-de-un-submarino-nazi-en-costas-argentinas-1131674714.html

la haya

países bajos

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🎭 arte y cultura, la haya, países bajos, segunda guerra mundial