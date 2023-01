https://sputniknews.lat/20230104/biden-analiza-visitar-la-frontera-sur-de-eeuu-antes-de-su-viaje-a-mexico-1134338679.html

Biden analiza visitar la frontera sur de EEUU antes de su viaje a México

Biden analiza visitar la frontera sur de EEUU antes de su viaje a México

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, analiza visitar la frontera sur de su país en la víspera del viaje diplomático que realizará a México para asistir... 04.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-04T20:33+0000

2023-01-04T20:33+0000

2023-01-04T20:47+0000

internacional

eeuu

méxico

joe biden

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/07/0d/1128149459_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_67766e280dc8e8e25ba26beb29dd3ec4.jpg

El mandatario demócrata confirmó que su intención sí es visitar la línea fronteriza desde donde el país norteamericano recibe la mayor cantidad de migrantes de forma ilegal. Aunque de manera oficial la Casa Blanca no ha confirmado nada, fuentes consultadas por el diario The Wall Street Journal aseguran que el mandatario sí tiene planeado visitar la zona.Las mismas fuentes señalaron que, por ahora, no se sabe qué ciudad fronteriza podría visitar Joe Biden y adelantaron que no se tiene previsto el anuncio de alguna nueva política migratoria, luego de que el Título 42 se mantuviera vigente por orden de la Corte Suprema y, con ello, se permitiera seguir expulsando migrantes por razones sanitarias. Esta normativa, aplicada en el contexto de la pandemia, permitía rechazar las solicitudes de asilo de los migrantes por cuestiones de salud.Tras la resolución judicial, respaldada por estados fronterizos gobernados por el Partido Republicano como Texas, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jeane-Pierre, anunció que la administración de Biden respetaría la decisión del máximo tribunal estadounidense y trabajan para reforzar el tema migratorio con México.La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estima que, hasta noviembre de 2022, más de 2,2 millones de migrantes latinoamericanos han intentado cruzar ilegalmente la frontera entre México y EEUU, en contraste con los 1,7 millones reportados durante el año fiscal 2021.

https://sputniknews.lat/20221228/eeuu-construye-una-carpa-gigante-para-migrantes-en-la-frontera-con-mexico--video-1134071185.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, méxico, joe biden, política