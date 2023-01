https://sputniknews.lat/20230104/los-problemas-de-la-espanola-repsol-no-se-acaban-peru-impone-nuevas-multas-por-derrame-de-crudo-1134338404.html

Los problemas de la española Repsol no se acaban: Perú impone nuevas multas por derrame de crudo

Los problemas de la española Repsol no se acaban: Perú impone nuevas multas por derrame de crudo

LIMA (Sputnik) — El Gobierno de Perú, a través del Ministerio del Ambiente (Minam), impuso tres nuevas multas a la transnacional española Repsol por el derrame...

"El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), organismo adscrito al Minam, impuso tres nuevas multas en primera instancia por 22,2 millones de soles (579.000 dólares) a Repsol", indicó la cartera en un comunicado. Minam señaló que la primera multa se impuso porque la empresa no remitió información sobre el daño ambiental al OEFA. La segunda se impuso por incumplir con la medida administrativa de asegurar el área afectada por el derrame y realizar labores de remediación ambiental; mientras que la tercera fue por no limpiar las aguas contaminadas y no realizar los muestreos correspondientes que midan la presencia de petróleo. El OEFA señaló que, hasta la fecha, impuso seis multas a Repsol, sin contar las tres nuevas, de las cuales la mitad han sido impugnadas por la transnacional ante el Tribunal Constitucional. El 15 de enero de 2022, un accidente en la refinería La Pampilla, administrada por Repsol, hizo que se vertieran al mar de Lima cerca de 11.000 barriles de petróleo, en lo que se considera el mayor desastre ecológico marino en la historia del país.

