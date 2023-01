https://sputniknews.lat/20230104/lunares-y-el-sol-por-que-debemos-prestarles-atencion-1134335910.html

Lunares y el sol, ¿por qué debemos prestarles atención?

Muchas veces pueden pasar desapercibidos, pero estas marcas en nuestro cuerpo pueden adelantarnos o advertirnos algo sobre nuestra salud. Una dermatóloga nos brinda varios consejos.

Si observamos nuestro cuerpo veremos que los lunares tienen varias formas, relieves y colores. Aparecen en diferentes momentos de nuestra vida. La dermatóloga paraguaya Fátima Agüero explicó qué se recomienda en cuanto a su control."Existen varios tipos de lunares, no todos son cancerígenos. Por eso es tan importante que, una vez al año, uno consulte con un dermatólogo; se puede ir haciendo un mapeo, controlando el tipo de lunares que tiene. Y así controlar cuáles son llaman la atención, sacar o hacer un estudio anatomopatológico, y cuáles tienen que ir controlando su evolución a lo largo del tiempo", explicó.Algunos pueden extirparse y evitar mayores inconvenientes, pero en otros casos pueden derivar en cánceres graves como el melanoma. "El más agresivo de todos", según la especialista.Por lo tanto, es útil saber qué nos quiere decir un lunar, según su aspecto."Tenemos una sigla que llamamos el 'ABCDE' de los lunares: asimetría, bordes, colores, diámetro y evolución”, explicó la especialista."Un lunarcito que dentro del mismo tenga tres cuatro tonos [de colores] habla de mayor malignidad. (...) Un lunar de mayor tamaño nos da más tiempo también de malignizarse", explicó al brindar ejemplos de situaciones en las que se debe prestar atención.En cuanto a zonas del cuerpo donde los lunares pueden convertirse en riesgosos, Agüero dijo que se debe prestar especial atención en "labios, palmas de las manos, palmas de los pies y mucosas. Son lugares donde los tumores pueden ser más agresivos".La alta exposición al sol puede volvernos propensos a la aparición de lunares o pecas en la piel. Por eso, la dermatóloga recomienda, principalmente en el verano, “mantener una buena hidratación que comienza desde la selección del tipo de hidratadores o jabones que utilizamos".Y asimismo, "tomar mucha agua y fruta en alto contenido de agua”. Así como resalta la importancia del uso de protector solar, la no exposición en horas de alto riesgo y la utilización de prendas que nos protejan.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

