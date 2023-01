https://sputniknews.lat/20230104/nieto-de-charles-de-gaulle-eeuu-y-la-otan-desencadenaron-el-conflicto-en-ucrania-1134341963.html

Nieto de Charles de Gaulle: EEUU y la OTAN desencadenaron el conflicto en Ucrania

Pierre de Gaulle, nieto del expresidente de Francia Charles de Gaulle, asegur贸 que Estados Unidos y la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN) son... 04.01.2023, Sputnik Mundo

"Me rebelo y protesto contra esta deshonestidad intelectual en la crisis de Ucrania, porque los desencadenantes de la guerra son los estadounidenses, [鈥 la OTAN", acus贸 De Gaulle durante una entrevista para la Asociaci贸n Di谩logo Franco-Ruso, realizada la semana pasada.Las declaraciones del familiar del exmandatario franc茅s se dan luego de que la excanciller alemana Angela Merkel asegur贸 que los Acuerdos de Minsk firmados en 2014 y 2015 fueron "un intento para dar tiempo a Ucrania" para reforzar su capacidad militar, pues estaban conscientes que "era un conflicto congelado, que el problema no estaba resuelto".Al respecto, De Gaulle acus贸 a Merkel de hacer "todo lo posible para que la OTAN armara a Ucrania, para sentar las bases de este conflicto", lo que calific贸 como una situaci贸n "grave" ya que hay "millones de personas que est谩n sufriendo".Incluso, consider贸 que las m谩s de 13.000 sanciones aplicadas a Rusia ya hab铆an sido calculadas previo a ser aplicadas, debido a la magnitud de las mismas.En este sentido, consider贸 que no se puede culpar a Rusia de la crisis econ贸mica y energ茅tica global ya que "los rusos se est谩n defendiendo" y por tanto considera "perfectamente leg铆timo y normal" que respondan a las sanciones.

