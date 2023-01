https://sputniknews.lat/20230104/un-banco-argentino-que-soporta-tormentas-de-nieve-opera-en-salta-por-una-insolita-confusion-1134341315.html

Un banco argentino que soporta tormentas de nieve opera en Salta por una insólita confusión

Una sucursal del Banco Nación de Argentina destaca entre la arquitectura de la ciudad salteña de Cafayate por un diseño característico de la Patagonia... 04.01.2023, Sputnik Mundo

américa latina

argentina

salta

patagonia

el calafate

En medio de la arquitectura colonial característica de Salta, se encuentra un peculiar edificio con un diseño en el que predomina la chapa y los muros cubiertos de piedras, elementos típicos empleados para hacer frente al frío y soportar tormentas de nieve en el sur del país.El recinto, que se diferencia del resto de las construcciones de la localidad y en el que funciona una sucursal del Banco argentino, ha despertado el interés de los internautas que aseguran que las peculiares características de la construcción obedecen, en realidad, a una confusión.El malentendido se originó en que los planos del edificio estaban pensados para una sucursal en el Calafate, una localidad turística ubicada en la provincia de Santa Cruz (sur), conocida por sus enormes glaciares y bajas temperaturas. Sin embargo, el edificio acabó construyéndose por error en Cafayate, una localidad que si bien puede tener nombre similar, se ubica en el otro extremo del país.El infortunio ya es tomado con gracia por los lugareños, sabedores de las confusiones que pueden darse por el parecido entre los nombres de las localidades. No obstante, los arquitectos del Banco Nación descartaron esta posibilidad a los medios argentinos"Es algo que siempre se dijo, pero no tiene ningún resguardo. No puedes mandar un proyecto para otro lado y no darte cuenta porque no te entra en el lote y hasta los accesos son diferentes", señalaron, según La Nación.La construcción fue iniciada en la década de los 70 y aprobada por el entonces intendente de la municipalidad, Jesús Ávila, quien comentó al medio que se había percatado de las características típicas del sur del país, a la hora de evaluar el proyecto para aprobar el comienzo de la obra. Sin embargo, se le informó que en caso de rechazarlo, la construcción se llevaría a cabo en otro sitio.De acuerdo al político, desde el inicio se tuvo "claro que era un edificio que no correspondía con el lugar" pero ante el temor de perder el proyecto, se aprobó debido a los beneficios económicos que traería para la localidad.

argentina

salta

patagonia

el calafate

