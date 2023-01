https://sputniknews.lat/20230105/la-onu-celebra-el-cese-al-fuego-de-36-horas-ordenado-por-putin-en-ucrania-1134376183.html

La ONU celebra el cese al fuego de 36 horas ordenado por Putin en Ucrania

La ONU celebra el cese al fuego de 36 horas ordenado por Putin en Ucrania

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) saludó el alto al fuego de 36 horas en Ucrania propuesto por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, por las... 05.01.2023, Sputnik Mundo

"La Navidad representa un periodo sagrado tanto para Rusia como para Ucrania. La posibilidad de que un periodo sagrado sea respetado con un cese en las hostilidades siempre será bienvenida por el secretario general [Antonio Guterres], consciente de que esto no reemplazará una paz justa en línea con la Carta de la ONU y la ley internacional", mencionó Dujarric.Horas antes, Putin ordenó al ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, establecer una tregua en Ucrania por la Navidad ortodoxa. El cese al fuego entrará en vigor a lo largo de toda la línea de contacto entre las 12:00 del 6 de enero y hasta las 24:00 del 7 de enero."Teniendo en cuenta el llamamiento del patriarca Kirill, ordeno al Ministro de Defensa de Rusia que introduzca desde las 12:00 del 6 de enero de este año hasta las 24:00 del 7 de enero de este año el régimen de alto el fuego a lo largo de toda la línea de contacto de las partes en Ucrania", indica un documento publicado por el servicio de prensa del Kremlin.La propuesta de tregua de Putin fue rechazada por el Gobierno de Kiev. "No hay conversaciones en curso con ellos [con Rusia] sobre ningún alto el fuego o sobre una fecha. Esto no tiene nada que ver con nosotros", afirmó Olexiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, al Canal 24.Estados Unidos y Alemania tampoco aceptaron la medida de Moscú. El presidente Joe Biden sugirió que el país euroasiático utilizará el periodo de tregua para que sus Fuerzas Armadas recobren fuerzas. En tanto, la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, consideró que esta medida no aporta "libertad ni seguridad".

