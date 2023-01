¿Por qué Kiev rechazó la tregua por la Navidad ortodoxa establecida por Moscú?

"No es que no haya personas ortodoxas en Ucrania, por el contrario, hay millones de ellos. Sin embargo, no son ellos quienes deciden qué hacer. Con las personas ortodoxas que viven en Ucrania, e incluso, que desafortunadamente luchan en las filas de las Fuerzas Armadas ucranianas, habrá paz después de nuestra victoria, concluyó.