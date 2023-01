https://sputniknews.lat/20230106/sofocante-2023-para-argentina-y-brasil-por-una-ola-de-calor-1134415551.html

Argentina registra temperaturas extremas en varias provincias en el centro y norte del país, mientras que Brasil aguarda olas de calor de hasta 41°C desde el 8... 06.01.2023, Sputnik Mundo

El 2023 trajo consigo elevadas temperaturas para el Cono Sur de Sudamérica. Tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina como el servicio meteorológico privado brasileño Metsul advirtieron sobre posibles olas de calor para la región en enero.Varias provincias argentinas comenzaron a registrar temperaturas extremas, consecuencia de sistemas de alta presión del mar Argentino y el océano Atlántico sur que desplazan vientos de aire cálido hacia el sur del país.Las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén, conocidas por tener climas templados, ya superaron los 35 °C, valores que muestran entre 3 y 4 puntos más de lo habitual.Asimismo, para el centro y norte del país se esperan temperaturas que ronden e incluso que puedan superar los 40° y llegar a configurar olas de calor. La Pampa, el oeste de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y zonas del Litoral y Noroeste argentino serán las regiones con temperaturas más altas. Recién entre el 10 y el 12 de enero se prevé un descenso de temperaturas en todo el país, gracias al avance de vientos fríos.Por su parte, Brasil atravesará temperaturas extremas a partir del próximo 8 de enero, de acuerdo a previsiones de Metsul.Las ciudades más afectadas del país serán Uruguayana, Itaqui, Barra do Quaraí, Quaraí, Maçambará, Alegrete y São Gabriel. El oeste de Río Grande do Sul cumplirá los criterios para estar bajo una ola de calor, aunque no así las ciudades al este del estado, que no reunirán los criterios necesarios para tal clasificación.El municipio de Uruguayana, de forma similar a las ciudades más afectadas, pasará de tener 38ºC el 6 de diciembre a alcanzar los 41°C el próximo miércoles 10.Se espera que durante los próximos días el aire se mantenga seco, con bajos niveles de humedad. La situación cambia al final de la próxima semana, dado que habrá mayor humedad en Río Grande do Sul que traerá chubascos que moderarán la temperatura.

