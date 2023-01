https://sputniknews.lat/20230108/china-disena-los-drones-que-permanecen-en-el-aire-para-siempre-1134444164.html

China diseña los drones que permanecen en el aire 'para siempre'

Una nueva combinación de tecnologías permitiría impulsar los drones al nivel superior superando su actual rendimiento máximo posible. 08.01.2023, Sputnik Mundo

ciencia

china

drones

creación

drones civiles

Un gran número de Estados de todo el mundo ha entrado en una carrera por desarrollar potentes sistemas láser para combatir a los drones. Sin embargo, en China se ha decidido abordar este reto desde un ángulo diferente. The South China Morning Post escribe que un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica del Noroeste de China, encabezado por Li Xuelong, afirma haber desarrollado una forma de utilizar rayos láser de alta energía no con el objetivo de destruir drones, sino para mantenerlos en el aire 'para siempre'.El equipo de la Escuela de Inteligencia Artificial, Óptica y Electrónica de la universidad llevó a cabo un experimento en el que se combinó un proceso de carga autónomo y el uso de tecnología inteligente de transmisión y procesamiento de señales. El éxito del experimento demostró potencial ilimitado de resistencia para los drones no tripulados con control óptico.La primera tarea que tuvieron que resolver los investigadores fue el seguimiento de drones en vuelo, por eso el equipo desarrolló un algoritmo de seguimiento basado en efectos visuales inteligentes. Este algoritmo "tenía buena tolerancia con la iluminación, la escala y la rotación, era robusto en distintos entornos y lograba el posicionamiento preciso de los drones", cita el periódico.Luego, para aumentar la distancia de transmisión inalámbrica de energía, lo que componía la segunda tarea, necesitaban reducir la atenuación de un rayo láser tradicional en la atmósfera. Lo lograron tras la implementación de una tecnología adaptativa de conformación del haz capaz de ajustar su intensidad de forma autónoma. El ajuste permite reducir los efectos negativos de las turbulencias del aire y los cambios de densidad en la atmósfera, lo que mejora la eficacia y fiabilidad del suministro de energía láser a larga distancia, según el informe. También se añadió al sistema un algoritmo de protección que ajusta automáticamente la potencia del láser a un rango seguro en cuanto se detecta un obstáculo en la trayectoria del haz. El equipo de investigación realizó tres pruebas de campo: vuelo de seguimiento en interiores, vuelo diurno en exteriores y vuelo nocturno en exteriores. Los drones funcionaron con éxito en todos los escenarios.Los drones se utilizan en una amplia gama de campos, como el militar, el comercial y el agrícola, añade la publicación, pero si se superan sus limitaciones de resistencia, aportarán muchas posibilidades nuevas al mundo. "En algunas misiones que requieren mucho tiempo, como la búsqueda de turistas atrapados en inundaciones repentinas, el vuelo continuo de drones ahorrará en gran medida un valioso tiempo de rescate", cita The South China Morning Post. "Se espera que los drones no tripulados con control óptico participen profundamente en la gobernanza social, como el control del tráfico, las patrullas de seguridad, los rescates en catástrofes y la logística sin contacto", remata.

china, drones, creación, drones civiles