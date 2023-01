https://sputniknews.lat/20230108/desentierran-un-pozo-de-los-deseos-de-la-edad-de-bronce--fotos-1134443656.html

Desentierran un 'pozo de los deseos' de la Edad de Bronce | Fotos

Desentierran un 'pozo de los deseos' de la Edad de Bronce | Fotos

En la ciudad alemana de Germering, en el estado de Baviera, arqueólogos desenterraron los restos de un pozo de madera de la Edad de Bronce bien conservado y... 08.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-08T15:56+0000

2023-01-08T15:56+0000

2023-01-08T15:56+0000

ciencia

europa

arqueología

baviera

alemania

pozo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/08/1134443120_0:169:875:661_1920x0_80_0_0_fba72f9ffb43ddd24c69a671b8e80a44.jpg

El pozo desenterrado tiene más de 3.000 años y alcanza los cinco metros de profundidad. Este objeto despertó el interés de los investigadores, ya que los hallazgos encontrados en el fondo apuntaron a su uso ritual. Pero aún no se entiende qué motivos movían a la gente hace 3.000 años a ofrecer así joyas y otros regalos valiosos.Según los especialistas, este fue fundamentalmente diferente de los demás pozos de la zona de excavación de unas siete hectáreas. Normalmente, los pozos servían de suministro de agua necesario para los asentamientos.Por su parte, el arqueólogo responsable de la Oficina Estatal Bávara para la Conservación de Monumentos Históricos Dr. Jochen Haberstroh añadió que es "extremadamente raro" que un pozo sobreviva más de 3.000 años."Sus muros de madera se conservan completamente en la parte inferior y aún están parcialmente empapados por las aguas subterráneas. Esto explica también el buen estado de los hallazgos de materiales orgánicos, que ahora se están examinando más detenidamente. Esperamos que esto nos proporcione más información sobre la vida cotidiana de los colonos de aquella época", destacó.Además de las agujas y los recipientes de cerámica, el equipo de excavación también encontró en el fondo del pozo una pulsera, dos espirales de metal, un diente de animal engastado, cuatro cuentas de ámbar, un recipiente de corteza, un recipiente de madera con cuchara, posibles trenzas de hierba y numerosos restos botánicos. Todos estos objetos son relativamente caros para la época y no eran de uso cotidiano de la Edad del Bronce Medio. El estado en el que se encontraban cuando se descubrieron en el fondo del pozo sugiere que se introdujeron cuidadosamente en el agua y no que se arrojaron.Los arqueólogos trabajan en el lugar donde descubrieron el pozo desde principios de 2021. Las excavaciones se cuentan entre las de mayor envergadura realizadas este año en Baviera. Mientras tanto, los científicos documentaron unos 13.500 hallazgos arqueológicos, principalmente de la Edad de Bronce y la Alta Edad Media.

https://sputniknews.lat/20230107/descubren-un-misterioso-ingrediente-que-salva-el-legado-del-imperio-romano-1134431904.html

baviera

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

europa, arqueología, baviera, alemania, pozo