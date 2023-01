https://sputniknews.lat/20230109/asi-es-la-bestia-el-vehiculo-que-biden-compartio-con-amlo-tras-su-llegada-a-mexico-1134473456.html

Así es la 'Bestia', el vehículo que Biden compartió con AMLO tras su llegada a México

Al Cadillac One que traslada al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se le conoce como la 'Bestia', un vehículo que ha llamado la atención debido a su... 09.01.2023, Sputnik Mundo

"Hasta [Biden] me estuvo mostrando cómo es ese vehículo especial. Él mismo me ponía los botones, lo que hace esa silla muy muelle", dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien tras el arribo de Biden a México compartió el viaje con su homólogo estadounidense. Y es que la Bestia no es cualquier vehículo. Se trata de un Cadillac One adaptado a las necesidades del mandatario estadounidense. De acuerdo con el medio Xataka, especializado en tecnología y automotores, el vehículo en el que se traslada Biden tiene un costo de alrededor de 1,3 millones de dólares. Sin embargo, debido a las adaptaciones que se le han ido sumando, el vehículo podría llegar a costar hasta 15 millones de dólares. El vehículo cuenta con blindaje no solo contra armas, sino también contra explosivos. Mide unos 5,5 metros de largo y pesa alrededor 9.000 kilos. La Bestia, cuyas puertas pesan lo mismo que las de un avión, es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en unos 15 segundos debido a su motor, cortesía de General Motors, detalla el medio. Al interior de la limusina, en la cual ya viajó el presidente de México, también hay un centro de telecomunicaciones ante cualquier posible contingencia de seguridad. El presidente de EEUU estará en México hasta el martes 10 de enero. Su visita prevé una reunión bilateral con López Obrador y la Cumbre de los Tres Amigos, como también se conoce a la Cumbre de Líderes de América del Norte.

