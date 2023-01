https://sputniknews.lat/20230109/el-vicecanciller-de-alemania-no-descarta-el-envio-de-carros-de-combate-leopard-a-ucrania-1134454006.html

El vicecanciller de Alemania no descarta el envío de carros de combate Leopard a Ucrania

El vicecanciller de Alemania no descarta el envío de carros de combate Leopard a Ucrania

BERLÍN (Sputnik).- El vicecanciller y titular de Economía alemán, Robert Habeck, no descartó el suministro de carros de combate Leopard a Ucrania. 09.01.2023, Sputnik Mundo

"Siempre revisamos la situación, nos coordinamos con los demás países. Y las decisiones correspondientes también se toman dentro de este corredor. Lo cual significa que no es imposible, por supuesto que no", dijo el político en una entrevista con el canal de televisión ARD el domingo 8 de enero por la noche.El ministro recordó que Alemania ya decidió entregar a Ucrania armas de todo tipo, de bazucas a vehículos de combate de infantería Marder.En diciembre pasado, el 45% de los alemanes se oponían al suministro de carros de combate Leopard 2 a Ucrania, según una encuesta realizada por YouGov para la agencia de noticias DPA. El 33% de los entrevistados se mostraban a favor de la entrega, y otro 22% no se habían posicionado al respecto.Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que los países de la OTAN están "jugando con fuego" al suministrar armas a Kiev, y que los convoyes extranjeros con armas serían "objetivo legítimo" para su ejército nada más cruzar la frontera.

