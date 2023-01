https://sputniknews.lat/20230109/eln-advierte-que-medidas-unilaterales-del-gobierno-colombiano-atentan-contra-los-dialogos-1134469130.html

ELN advierte que medidas unilaterales del Gobierno colombiano atentan contra los diálogos

ELN advierte que medidas unilaterales del Gobierno colombiano atentan contra los diálogos

BOGOTÁ (Sputnik) — La guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitió un comunicado en el que advierte que las medidas unilaterales tomadas... 09.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-09T14:01+0000

2023-01-09T14:01+0000

2023-01-09T14:07+0000

américa latina

gustavo petro

seguridad

colombia

📰 proceso de paz en colombia

ejército de liberación nacional (eln) de colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/106031/64/1060316477_0:708:7422:4883_1920x0_80_0_0_b0edf959828718906d163e9e36752e5c.jpg

El grupo armado hace referencia al decreto que el presidente Gustavo Petro anunció el 31 de diciembre sobre un cese al fuego bilateral por un plazo de seis meses, a partir del 1° de enero de 2023. "El ELN no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del Gobierno, que no acata la formalidad de la Mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso. Por tanto, este decreto no compromete al ELN", reitera la guerrilla, que ya había publicado un comunicado aclaratorio en el que desmintió al Ejecutivo. En esa nota anterior, el ELN explicó que el cese el fuego bilateral "es un tema que está pendiente discutir", sobre el cual aún no existe ningún acuerdo. En el texto del 9 de enero, la guerrilla afirma que la Delegación de Diálogos sigue pendiente para darle continuidad al segundo ciclo acordado, que está previsto que comience este mes en México, pero considera necesario "tratar los últimos acontecimientos, para tomar los correctivos que garanticen la superación de esta crisis y la no repetición de estas acciones unilaterales y por fuera de la Mesa". El primer ciclo formal de diálogos entre la guerrilla y el Gobierno se celebró entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de 2022, en Caracas.

https://sputniknews.lat/20230106/el-nuevo-protocolo-del-ejercito-de-colombia-con-los-grupos-que-aceptaron-el-cese-al-fuego-1134409182.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

gustavo petro, seguridad, colombia, 📰 proceso de paz en colombia, ejército de liberación nacional (eln) de colombia