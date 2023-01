https://sputniknews.lat/20230109/ibaneis-rocha-el-gobernador-amigo-de-bolsonaro-senalado-por-los-incidentes-en-brasilia-1134484052.html

Ibaneis Rocha, el gobernador "amigo" de Bolsonaro señalado por los incidentes en Brasilia

El ataque contra las sedes de los tres poderes en Brasilia motivó la separación del cargo de Ibaneis Rocha, el gobernador del Distrito Federal que acababa de... 09.01.2023, Sputnik Mundo

Las fallas de seguridad que se vieron durante el asalto contra las sedes de los tres poderes de Brasil pusieron el foco sobre Ibaneis Rocha, el gobernador de Distrito Federal que fue suspendido en su cargo por un plazo de 90 días por decisión del Tribunal Supremo Federal (STF, por sus siglas en portugués).A pesar de que Rocha aseguró el domingo 8 que se encontraba "monitoreando las manifestaciones" y adoptando las medidas necesarias "para contener el motín antidemocrático en la Explanada de los Ministerios", el ministro del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes consideró que el jerarca tuvo responsabilidad en los incidentes.Según consta en la resolución que aparta a Rocha de su cargo por 90 días, los incidentes "solamente pudieron ocurrir con la anuencia e incluso la participación efectiva de las autoridades competentes en materia de seguridad pública e inteligencia". Para el STF, la organización de la asonada "era un hecho notorio y conocido que fue difundido por los medios de comunicación brasileños".La decisión de Rocha de destituir al secretario de Seguridad del Distrito Federal y de enviar a "todos los efectivos de seguridad" a las calles no fueron suficientes para evitar la suspensión.Rocha, de 52 años, tiene tres hijos y está casado con Mayara Noronha, quien fuera secretaria de Desarrollo Social durante su primer mandato. Es abogado de profesión y supo presidir la seccional del DF de la Orden de Abogados de Brasil.Tras destacarse como un importante abogado en Brasilia, Rocha se adentró de lleno en la política en 2018, cuando fue candidato por primera vez a gobernador del DF. Lo hizo en representación del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), anteriormente conocido como Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).Rocha ganó los comicios de 2018 en segunda vuelta, cuando obtuvo el 69% de los votos y destronó al entonces gobernador Rodrigo Rollemberg, quien iba por la reelección. Volvió a ser electo en 2022, esta vez con una victoria en primera vuelta que le valió convertirse en el primer gobernador reelecto en la historia del DF, que elige a sus gobernadores por voto popular desde 1990.Si bien llegó al poder por el MDB, uno de los partidos tradicionales de la centroderecha brasileña, Rocha se acercó a Bolsonaro en los últimos años hasta convertirse en uno de los jerarcas que le dieron apoyo público a su reelección. Rocha ya había respaldado al entonces presidente en la primera vuelta pero fue de cara a la segunda vuelta cuando el gobernador hizo declaración pública para asegurar su apoyo a Bolsonaro en la segunda vuelta que finalmente ganó Lula da Silva.En esa oportunidad, Bolsonaro remarcó que tenía "armonía" con Rocha, a quien directamente calificó como un "amigo". Incluso fue un paso más allá: "El gobernador Ibaneis es importante porque muchas veces él es mi vice y porque muchas veces yo soy su vice".La sintonía entre Bolsonaro y Rocha no era nueva. A pesar de que ambos habían tenido discrepancias por medidas adoptadas durante la pandemia del COVID-19, ambos se acercaron en los años siguientes. En agosto de 2021, Bolsonaro llegó a decir que ambos constituían "un solo Gobierno" y que "la Unión y el Distrito Federal es un matrimonio perfecto".Rocha intentó moderar su perfil el 1 de enero de 2023, cuando asumió su segundo Gobierno y Lula tomó el mando del país. "Ahora es el momento de unirnos por Brasil", afirmó, asegurando que "necesitamos paz para enfrentar los problemas reales, el hambre, la miseria, la desigualdad social y de género"."El país no aguanta más guerra. Ha llegado el momento de mirar hacia adelante, con respeto a las diferencias", había dicho ese día, tan solo una semana antes de la asonada en Brasilia.Además de la sanción por 90 días, tiempo en que la Justicia investigará responsabilidades penales en el ataque, Rocha también puede enfrentar consecuencias políticas por su accionar el 8 de enero. Es que el Colectivo de Abogacía en Derechos Humanos (CADHU) envió a la Cámara Distrital (legislativo del DF) un pedido de impeachment o juicio político contra el gobernador por su "omisión administrativa" en torno a los incidentes.Los abogados consideran que Rocha "incurrió en un crimen de responsabilidad" al no adoptar las medidas necesarias "para impedir o frustrar la ejecución de crímenes contra la seguridad interna del país".

