El ministro de Energía y Minas de Ecuador descarta apagones pese a la grave sequía

El ministro de Energía y Minas de Ecuador descarta apagones pese a la grave sequía

QUITO (Sputnik) — El ministro de Energía y Minas de Ecuador, Fernando Santos, remarcó que no habrá racionamientos de energía eléctrica ni apagones en el país...

Sin embargo, en una entrevista reciente con la emisora Radio Centro, el funcionario dijo que no podía ser categórico en dar una respuesta respecto a que no habrían apagones en el país, "porque dependen de Diosito", lo cual generó críticas en las redes. Este es uno de los peores estiajes (falta de lluvias) en los últimos seis años, según su consideración. Según el funcionario, el déficit en la generación eléctrica se está compensando con la reactivación de algunas unidades térmicas que ya no se utilizaban, y, sobre todo, importando energía eléctrica de Colombia. La semana pasada el funcionario señaló que esta situación, causada por el clima y la falta de mantenimiento al sistema eléctrico del país costará este año de 300 a 400 millones de dólares más. "Es una crisis severa, pero no va a llegar al extremo de carestía o de apagón", remarcó el ministro. Por otra parte, la legisladora Sofía Espín cuestionó por qué, al momento del estiaje, no estuvieron disponibles 600 megavatios, pese a que se les paga mensualmente a las termoeléctricas del país una tarifa fija por disponibilidad para que garanticen la generación. "¿Qué ocurrió con esos recursos?", inquirió. Respecto a los planes del Gobierno para el desarrollo energético, expuso que se hará énfasis en el desarrollo de las energías eólicas y la solar, y, además, atraer al sector privado. Se estima que la situación climática se prolongue por unas ocho semanas más, hasta mediados de marzo.

