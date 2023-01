https://sputniknews.lat/20230110/esta-en-peligro-la-soberania-militar-de-la-ue-tras-la-firma-de-una-declaracion-con-la-otan-1134514103.html

¿Está en peligro la soberanía militar de la UE tras la firma de una declaración con la OTAN?

¿Está en peligro la soberanía militar de la UE tras la firma de una declaración con la OTAN?

Con la firma de una nueva declaración sobre la cooperación entre la OTAN y la UE, Europa "cae" en la dependencia de la estrategia y los recursos de la Alianza... 10.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-10T18:41+0000

2023-01-10T18:41+0000

2023-01-10T18:41+0000

defensa

eeuu

seguridad

otan

europa

🛡️ fuerzas armadas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/0a/1134514451_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_5d87e5afc19d5e96da5e9bf1407e1bfb.jpg

En cuanto a la interacción entre las dos organizaciones, Danilov hace hincapié en el deseo europeo de garantizar su autonomía estratégica y de crear una defensa propia. Mientras tanto, señaló el experto, la UE no puede prescindir de los recursos de la OTAN, lo que la hace más dependiente de la estrategia y los recursos de EEUU. Como consecuencia, Europa está en el camino hacia la dirección contraria. En otras palabras, hacia la dependencia, opinó Danilov, comentando la declaración adoptada.Entretanto, no se trata solo de adoptar declaraciones, sino también de desarrollar una cooperación práctica entre ambas organizaciones que debería adquirir la forma de planes de trabajo y programas específicos. Deben, además, ser inspeccionados periódicamente y tienen que pasar por una auditoría en términos de implementación. Por otro lado, deben ser ajustados y desarrollados, por lo que hay próximos documentos políticos, añade el politólogo.En eso reside el peligro para la soberanía de la UE, cree la columnista Elena Karáyeva al señalar que de esta manera los miembros de la UE tengan que ceder gradualmente el control de su esfera militar a los funcionarios de la OTAN, y precisa, a EEUU. Afirma que la OTAN no se habría apresurado a firmar el documento si no quisiera "controlar inmediatamente el ritmo y el volumen de las entregas de ayuda militar que los europeos prometen a Ucrania". A su juicio, las capacidades de la UE no satisfacen al Pentágono, por lo que, al obtener una nueva base en forma de esta declaración, recibirá una palanca de presión política adicional. Así lo demuestra también la idea fallida del presidente francés, Emmanuel Macron, de crear un ejército europeo, que esta declaración, dadas las capacidades que puede recibir EEUU, nivela.Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Numerosos países condenaron la operación militar especial y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Según Moscú, EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas, que desde mediados de febrero intensificaron sus ataques contra los civiles de las repúblicas de Donbás.Rusia envió a los países de la Alianza Atlántica una nota relativa a los suministros de armas para Ucrania, en la que el canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento que incluyera armas destinadas para Kiev se convertiría en blanco legítimo para las tropas de Rusia.La Cancillería rusa declaró que los países de la OTAN "están jugando con fuego". El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Occidente, al nutrir de armas a Ucrania, no contribuye al sostenimiento de las negociaciones ruso-ucranianas y que esa actividad tendrá un efecto negativo.

https://sputniknews.lat/20230110/el-kremlin-eeuu-y-la-otan-se-implican-indirectamente-en-el-conflicto-de-ucrania-1134501443.html

https://sputniknews.lat/20220717/como-se-expandio-la-otan-1128407901.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, seguridad, otan, europa, 🛡️ fuerzas armadas