Minsk alerta que despliegue de tropas polacas es un acto de agresión contra la OTSC

Anteriormente, el vice primer ministro y ministro de Defensa de Polonia, Mariusz Blaszczak, afirmó que Varsovia está creando una nueva división de infantería en el este del país. El funcionario bielorruso destacó que, en general, "tanto Polonia como los Estados del Báltico tienen como objetivo la militarización, el aumento del componente militar, la actividad militar, el despliegue de nuevas formaciones y unidades militares, el armamento", no solo el que tiene un carácter defensivo, sino igualmente las armas de ataque. "¿Cómo podemos valorarlo? Solo como un indicio de algún tipo de agresión. No pueden contribuir a la paz y la seguridad ni los vuelos de reconocimiento, ni el número de ejercicios realizados", destacó Volfóvich. Según él, Bielorrusia sigue de cerca la situación en las inmediaciones de sus fronteras, y está tomando medidas para la disuasión estratégica, en particular, junto con su aliado, Rusia. "La agrupación regional de tropas [rusas y bielorrusas], que se despliega en el territorio de Bielorrusia, tiene una orientación exclusivamente defensiva y está diseñada para proteger las fronteras del Estado de la Unión y, en consecuencia, la frontera occidental de la OTSC", destacó el secretario del Consejo de Seguridad. La OTCS incluye a Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. En 2023 la asociación está presidida por Bielorrusia.

