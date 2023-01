https://sputniknews.lat/20230111/eeuu-busca-dejar-a-brasil-fuera-del-brics-1134542832.html

EEUU busca "dejar a Brasil fuera del BRICS"

EEUU busca "dejar a Brasil fuera del BRICS"

11.01.2023

En su investidura, el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, habló de reforzar el BRICS y reconstruir los mecanismos de integración latinoamericanos."Nuestro protagonismo [internacional] se materializará en la reanudación de la integración sudamericana, comenzando por el Mercosur, la revitalización de la Unasur [Unión de Naciones Sudamericanas] y otras instancias de articulación soberana en la región. Sobre esta base podremos reconstruir un diálogo orgulloso y activo con EEUU, la comunidad europea, China, los países del Este y otros actores globales, fortaleciendo los BRICS, la cooperación con los países africanos y rompiendo el aislamiento al que el país fue relegado", declaró Lula en su discurso inaugural.En su primer mes de mandato, Lula tiene previsto viajar a Argentina para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y luego hará una escala en Uruguay. En una de sus primeras medidas, el nuevo Gobierno reanudó la participación de Brasil en la CELAC, demostrando que existe una intención real en la reconstrucción de los mecanismos regionales.Pedro Costa Júnior, quien también es profesor de Relaciones Internacionales de la Facultades de Campinas (Facamp), aseguró que la integración entre los países latinoamericanos no es vista con buenos ojos por Estados Unidos, pero el principal "problema" para Occidente es la promesa de fortalecimiento de los BRICS."Brasil, al ser el líder natural de Sudamérica, al estar en los BRICS siempre va a ser un problema para Estados Unidos. Washington siempre intentará dinamitar esta relación", reiteró.La contención de China, según el profesor, es la "política de Estado número uno de Estados Unidos en la actualidad". Es una cuestión de estado profundo. Donde China avanza, Washington interviene para contener, para derrocar. Todo lo que EEUU pueda o no pueda hacer para contener a los BRICS, lo hará"."América Latina está resquebrajada"En cuanto a la integración latinoamericana, el profesor destaca que la coyuntura actual es muy diferente de la primera oleada que sacudió la región. El escenario de polarización y crecimiento de la ultraderecha deja más frágiles a los gobiernos progresistas y hace que, en opinión del analista, este movimiento de unión no moleste tanto a EEUU."América Latina está resquebrajada. Tiene victorias de izquierdas, pero son victorias estrechas. Además de Brasil, [fue así] en Perú, Chile y Argentina. La polarización salvaje también está calando aquí. EEUU no está interesado en una América Latina unida, pero tampoco lo está el otro bando, la extrema derecha. La extrema derecha está fuera de control y esto se refleja en toda América Latina. La integración siempre va a ser un problema, pero ahora es un problema menor".En opinión de Costa Júnior, Brasil debe buscar la independencia en el escenario internacional sin adherirse a ninguno de los bandos en disputa entre EEUU y China, a pesar de buscar el fortalecimiento de los BRICS. "El escenario actual es muy distinto del de 2003. En 2003 [el sistema-mundo] estaba muy enyesado. Teníamos una China que aún no se había mostrado al mundo y una Rusia que estaba siendo reconstruida por [presidente ruso, Vladímir] Putin. En 2003 había muy poca flexibilidad en el mundo. Hoy existe un sistema que tiene posibilidades. Brasil debe saber balancearse, no debe girar hacia un lado u otro para buscar favorecer los intereses nacionales. Hay espacio para ello", concluyó.

