El Reino Unido no piensa devolver a Grecia los mármoles del Partenón

Las palabras de la ministra contradicen los informes que sugieren que el presidente del museo, George Osborne, está cerca de llegar a un acuerdo con Grecia para devolver a la Acrópolis todas las estatuas y relieves del friso, las metopas y los frontones, exhibidos en Londres desde hace dos siglos.En diciembre pasado, distintos medios informaron que las conversaciones entre Osborne y el Gobierno griego se encontraban en "una etapa avanzada". No obstante, Donelan aseguró que ha tenido "varias conversaciones" con el señor Osborne, tras lo cual considera que "su punto de vista ha sido malinterpretado y ciertamente retratado de forma incorrecta". El Museo Británico tiene prohibido por ley devolver de forma permanente las obras de arte. Sin embargo, en días pasados se especuló que un trato podría permitir que las esculturas viajaran a Atenas en préstamo, a cambio de objetos clásicos que nunca antes han sido vistos fuera de Grecia. Pero el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, dijo el 11 de enero que un acuerdo para recuperar las obras de arte no era inminente. Sin embargo, aseguró que, de ser reelegido en julio, podría conseguir la devolución después de las elecciones. Por su parte, el Ministerio de Cultura griego declaró que la "posición firme" del país es que "no reconoce la jurisdicción, posesión y propiedad de las esculturas" por parte del Museo Británico.Las esculturas forman parte de un friso que decoraba el templo del Partenón de Atenas. Sin embargo, fueron retiradas en el siglo XIX por el soldado británico Lord Elgin, mientras que el Gobierno británico asegura haberlas comprado "legalmente" en 1816 para colocarlas en el Museo. Sin embargo, Grecia alega que las figuras fueron saqueadas durante la ocupación otomana. Paralelamente, países como Chile y Egipto reclaman la devolución de piezas como bustos de faraones o el moái Hoa Hakananai'a, considerado el de mayor valor espiritual de la Isla de Pascua y que ha sido por décadas una de las principales atracciones del Museo Británico.

