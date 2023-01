https://sputniknews.lat/20230111/iran-quiere-establecerse-en-america-planea-desplegarse-en-el-canal-de-panama-en-el-2023-1134566277.html

Irán quiere establecerse en América: planea desplegarse en el canal de Panamá en el 2023

Irán quiere establecerse en América: planea desplegarse en el canal de Panamá en el 2023

Las Fuerzas Armadas de Irán se preparan para extender su presencia hasta el canal de Panamá durante 2023, confirmó el comandante de la marina iraní, Shahram...

Durante una ceremonia naval realizada este 11 de enero, Irani aseguró que Teherán no está presente en dos estrechos estratégicos de planeta, pero este mismo año planean tener presencia en uno de ellos: el canal de Panamá.Aunque no dio detalles de cómo se desarrollará esta movilización, el comandante naval sostuvo que, actualmente, "en el mar tienen una gran oportunidad para desarrollar" a su país, por lo cual pueden convertir "el regalo de esta capacidad económica en una capacidad civilizatoria", toda vez que "el uso del mar es una ventaja geopolítica" para Teherán."Comenzamos a surcar los mares mucho antes que los europeos, y esta civilización marítima puede revivir. Necesitamos fortalecer nuestra presencia marítima y hoy podemos decir que no hay impedimentos en el área científica para crecer en este rubro. Pero mucha de nuestra capacidad se usa en el campo militar y otros sectores deben hacer más esfuerzos para expandirse", declaró Shahram Irani.

