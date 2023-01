https://sputniknews.lat/20230113/amlo-la-reactivacion-de-la-alianza-opositora-busca-detener-el-proyecto-de-transformacion-de-mexico-1134629884.html

AMLO: la reactivación de la alianza opositora busca detener el proyecto de transformación de México

AMLO: la reactivación de la alianza opositora busca detener el proyecto de transformación de México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró este viernes que la reactivación de la alianza de tres partidos... 13.01.2023

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

El Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha), Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) anunciaron la víspera la reanudación de las candidaturas de la coalición en las elecciones a gobernador en el estado de México (centro) que tiene la mayar cantidad de electores en el país, y en Coahuila, fronterizo con EEUU. La coalición opositora fue renovada después de los desacuerdos mostrados en el Congreso ante las iniciativas del presidente, para prolongar hasta 2026 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y una reforma del sector energético. Esas diferencias comenzaron a quedar atrás a finales del año pasado, cuando bloquearon una reforma a los artículos de la Constitución sobre el sistema electoral. López Obrador dijo que su apuesta es al "avance de la transformación para que el actor y protagonista principal sea el pueblo de México, una auténtica democracia de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". El eje del proyecto gobernante consiste en que el presupuesto del gasto público se destine a las necesidades de la gente, aseguró el mandatario. El propósito es "que no regrese el derroche, las extravagancias y sueldos elevadísimos, los privilegios que existían, que paguen impuestos los de arriba, y sigamos combatiendo el racismo, el clasismo, que la prensa no esté sometida al servicio de los grupos de intereses creados", enfatizó el mandatario. La coalición dejó bajo control del PRI definir las candidaturas de la coalición a gobernadores en sus dos antiguos bastiones locales, que ha gobernado durante largos periodos, mientras que el PAN encabezará el proceso para selección del candidato presidencial a los comicios de 2024 y al gobierno de la capital. Con el acuerdo opositor se reconstruye también la coalición legislativa en contra de las iniciativas del oficialismo y la presidencia. En 2024, la coalición también presentará candidatos únicos a gobernadores elegidos mediante un proceso interno en ocho estados del país que celebrarán comicios locales (Veracruz, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco y Yucatán). El PRD apoyó la reactivación, pero cuestionó el proceso de elección del candidato presidencial único en 2024, porque propone una consulta ciudadana con participación de organizaciones de la sociedad civil. El cuarto partido opositor con representación en el Congreso, Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata) no participa en la coalición opositora ni en la bancada oficialista de tres partidos, encabezada por el Movimiento de Regeneración Nacional.

