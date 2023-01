https://sputniknews.lat/20230113/pique-su-mama-y-hasta-casio-estas-fueron-las-reacciones-a-la-nueva-cancion-de-shakira-1134603386.html

Piqué, su mamá y hasta Casio: estas fueron las reacciones a la nueva canción de Shakira

Piqué, su mamá y hasta Casio: estas fueron las reacciones a la nueva canción de Shakira

La nueva canción de Shakira y Bizarrap ha desatado polémica debido a las indirectas que la cantante le suelta a su exmarido, el futbolista Gerard Piqué, y a la... 13.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-13T03:30+0000

2023-01-13T03:30+0000

2023-01-13T03:30+0000

estilo de vida

shakira

gerard piqué

🎭 arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/08/16/1129646338_0:78:1443:890_1920x0_80_0_0_e0575664d187459c5b2f35a5e3290088.jpg

El video que fue estrenado apenas este 11 de enero lleva ya más de 46 millones de visitas en YouTube y ha desatado una serie de reacciones que incluyen al exfutbolista, a su mamá y hasta a la marca de relojes Casio, misma que es mencionada en la canción.Desde antes que la canción fuera publicada, Piqué ya había dado de qué hablar gracias a un tuit donde puso como mensaje algunos emojis, entre ellos un circo y un payaso, lo que causó una serie de comentarios en su contra."Pique empezó a escribir su autobiografía", "Todavía no salió la canción y ya está llorando" y "Lo dice justamente el dueño del circo, pobre loco" fueron algunas de las respuestas que tuvo el mensaje del ahora retirado jugador del Barcelona. Quien también reaccionó a la canción de Shakira, según reportaron medios, fue la mamá de Piqué, Montserrat Bernabeu, a quien la cantante colombiana también menciona en sus rimas. "Me dejaste de vecina a la suegra, a la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", reza la canción.Y es que, como algunos usuarios de redes atestiguaron, la madre del jugador le dio "me gusta" a la melodía; sin embargo, se arrepintió. La empresa de relojes y tecnología Casio, así como la automotriz Renault, también se subieron el tren de la canción, ¿pero qué tiene que ver estas marcas con la canción? "Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio", dice la canción. Ante ello, ambas compañías se lo tomaron con humor. Quien también demostró su apoyo a Shakira fue Antonela Roccuzzo, esposa del jugador argentino Lionel Messi, quien comentó con una serie de emojis de fuego la publicación de Shakira. Messi y Piqué jugaron juntos en el Barcelona. ¿Qué dice la canción?En su letra, Shakira lanza indirectas a su exesposo, quien desde hace unos meses sostiene una relación con una joven de nombre Clara Chía. De acuerdo con los medios españoles, el noviazgo entre ambos surgió antes de que el matrimonio entre la colombiana y el español finalizara. "Contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te sal-PIQUE", canta Shakira en su nuevo tema.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

shakira, gerard piqué, 🎭 arte y cultura