"Calcularon mal": Orban tilda de "poco profesionales" a los que promueven las sanciones antirrusas

"Calcularon mal": Orban tilda de "poco profesionales" a los que promueven las sanciones antirrusas

La política antirrusa de Alemania y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es una muestra de "mal cálculo" y "poco profesionalismo"

El primer ministro húngaro señaló que muchos líderes europeos en la crisis se habían "revuelto y erizado", mientras que Hungría se había puesto en "defensa activa" y no hizo recaer la carga del encarecimiento de la energía sobre los hombros de sus ciudadanos como los demás."Al proteger los servicios públicos, las familias han ahorrado 181.000 forintos [cerca de 500 dólares] al mes. Por supuesto, no los tenían en la mano, no los traía el cartero, pero tampoco vino nadie a recogerlos", subrayó.Entre tanto, el 97% de los 1.360.000 ciudadanos de Hungría que participaron en las consultas nacionales se pronunciaron a favor del levantamiento de las sanciones de la UE contra Rusia.En su opinión, la UE carece de valor para reconocer la falacia de la política de sanciones, y Hungría carece de fuerza para cambiar la postura de los países más grandes, por lo que es probable que continúen las sanciones contra Rusia, a pesar de su ineficacia.En julio, el Gobierno húngaro declaró estado de emergencia en el sector energético y adoptó un paquete de medidas de apoyo, entre ellas aumentar la producción de gas del país de 1.500 a 2.000 millones de metros cúbicos, encontrar más de 700 millones de metros cúbicos adicionales de gas para llenar la capacidad de almacenamiento, prohibir las exportaciones de energía y leña, aumentar la producción de carbón, acelerar el reinicio de las unidades de la central de carbón de Matra, ampliar la duración de la central nuclear de Paks y recortar el programa de pagos preferenciales a los servicios públicos. Orban anunció a finales de septiembre que el país era el primero de Europa en lanzar una "consulta nacional" para recabar la opinión de los ciudadanos sobre las sanciones de la UE contra Rusia. De este modo, las autoridades planean poner fin al encarecimiento de la energía provocado por las sanciones "impuestas por Bruselas a los países de la UE". Orban destacó que los precios en Europa caerían a la mitad en pocos días si la UE cambia su política de sanciones.

