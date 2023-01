https://sputniknews.lat/20230114/multan-a-la-organizacion-trump-por-evasion-de-impuestos-1134645245.html

Multan a la Organización Trump por evasión de impuestos

Multan a la Organización Trump por evasión de impuestos

La Organización Trump fue multada el 13 de enero con 1,61 millones de dólares, la máxima penalidad permitida por la ley, debido a que los ejecutivos del... 14.01.2023, Sputnik Mundo

Se trata de The Trump Corporation y Trump Payroll Corporation, firmas a las cuales un juez de Nueva York condenó en diciembre por 17 delitos graves, como conspiración, fraude fiscal y falsificación de registros comerciales. Si bien la cifra es menor para una compañía que mueve miles de millones de dólares, el castigo contra la Organización Trump representa "una mancha en la reputación de astuto empresario del expresidente ahora que aspira a regresar a la Casa Blanca", sostiene el diario New York Post.De acuerdo con medios locales, la suma de la multa es el equivalente al doble de los impuestos que un pequeño grupo de ejecutivos evitó en prestaciones, que incluyen apartamentos de alquiler gratuito en los edificios del magnate, así como autos de lujo y matrículas en escuelas privadas. Tras darse a conocer el veredicto, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, declaró que, durante mucho tiempo, las empresas de Trump se habían salido con la suya "con un esquema que otorgaba a los ejecutivos de alto nivel lujosas ventajas y compensaciones mientras ocultaba intencionalmente los beneficios a las autoridades fiscales para evitar pagar impuestos". En ese sentido, dijo, los veredictos los obligaron a rendir cuentas "por su esquema criminal de larga data". Por su parte, Trump declaró no tener conocimiento de la evasión de impuestos cometida por sus ejecutivos. En un comunicado emitido después de la sentencia, la Organización Trump aseguró que no hizo nada indebido y anunció que apelará la decisión de la Corte. "Estos fiscales con motivaciones políticas no se detendrán ante nada para detener al presidente Trump y continuar la cacería de brujas sin fin que comenzó el día que anunció su presidencia", dice el documento del exmandatario.

