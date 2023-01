https://sputniknews.lat/20230118/presidente-de-brasil-llama-a-derrotar-la-narrativa-fascista-en-todo-el-mundo-1134798085.html

Presidente de Brasil llama a derrotar la "narrativa fascista" en todo el mundo

Presidente de Brasil llama a derrotar la "narrativa fascista" en todo el mundo

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el 18 de enero que promoverá una unidad de progresismo democrático en todo...

Lula dijo que la extrema derecha existe hoy "en todo el mundo", por lo que es necesario "derrotar esa narrativa fascista". "Por eso precisamos que las fuerzas democráticas se manifiesten, independientemente del partido" político, agregó. El presidente brasileño dijo que la democracia es la "única posibilidad de construir una nación fuerte" y adelantó que conversará con su par de EEUU, Joe Biden, "para ver cómo él está lidiando" con este tema. Biden invitó a Lula a Washington cuando este todavía era presidente electo y el líder brasileño aceptó la invitación, pero dijo que prefería ir en una visita oficial, ya como jefe de Estado de su país. Si bien no hay una fecha definida, la reunión entre ambos mandatarios está confirmada. También sobre los acontecimientos del 8 de enero en Brasilia, Lula dijo que hay que estar tranquilos para investigar lo ocurrido de la mejor forma posible. El mandatario dijo además que estuvo en Brasilia hasta el viernes 6 de enero, y que estaba "todo tranquilo" en la ciudad capital del país; añadió que de haber sabido lo que ocurriría, no se hubiera ido de allí. "Ninguna inteligencia sirvió para avisarme que eso podía pasar. De haberlo sabido, no habría viajado", aseguró Lula. Más temprano el miércoles 18, el presidente dijo no tener certeza de si su antecesor, Jair Bolsonaro, ordenó el ataque contra los edificios gubernamentales, pero expresó que sí es culpable de los hechos, por su discurso de odio durante los cuatro años de su mandato. El Palacio del Planalto (sede de la presidencia), el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo fueron los tres edificios invadidos de forma violenta por los radicales de extrema derecha el domingo 8 de enero. Los manifestantes vandalizaron el interior de los edificios, atacaron a policías y a reporteros que cubrían los hechos. Aunque algunos fueron puestos en libertad, casi 1.500 continúan presos y podrían ser acusados de terrorismo e intento de golpe de Estado. Bolsonaro fue incluido en la investigación sobre los artífices del golpe a petición de la Fiscalía, después de que divulgara un video en que insistía en la tesis de que las elecciones fueron un fraude y que Lula no fue el ganador.

