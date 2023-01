https://sputniknews.lat/20230118/putin-a-mi-madre-le-robaron-las-cartillas-de-alimentos-durante-el-asedio-de-leningrado--video-1134775170.html

Putin: "A mi madre le robaron las cartillas" de alimentos durante el asedio de Leningrado | Video

Putin: "A mi madre le robaron las cartillas" de alimentos durante el asedio de Leningrado | Video

El presidente ruso, Vladímir Putin, contó, durante una visita al Museo de la Defensa y el Asedio de Leningrado en San Petersburgo, cómo le robaron las... 18.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-18T17:22+0000

2023-01-18T17:22+0000

2023-01-18T17:22+0000

internacional

rusia

gran guerra patria

historia de la gran guerra patria

leningrado

san petersburgo

vladímir putin

sitio de leningrado

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/12/1134773308_491:212:3147:1706_1920x0_80_0_0_2402fbacfce0ab78674e08f21cc39cb0.jpg

Entre los objetos de la exposición había cupones de alimentación, cuyo color se cambiaba cada mes para combatir el fraude.A continuación, el gobernador de San Petersburgo, Alexandr Beglov, mostró al jefe de Estado también cómo los habitantes de la región sitiada obtenían electricidad a mano. De hecho, hizo una demostración, explicando que era necesario encontrar la velocidad adecuada, porque si era demasiado alta las bombillas se fundirían y si era demasiado baja no se encenderían.Este 18 de enero, Putin viajó a San Petersburgo para participar en las conmemoraciones del 80 aniversario de la ruptura del cerco. El presidente se reunió con veteranos de la Gran Guerra Patria y residentes del sitio de Leningrado.El mandatario ha recordado en varias ocasiones que en 1942 su padre, Vladímir Spiridónovich Putin, participó en la defensa de la ciudad. El 17 de noviembre de 1941 fue gravemente herido, pasó varios meses en hospitales y no pudo volver al servicio. En el Leningrado sitiado, el padre de Putin, que apenas se había recuperado de sus heridas, logró salvar en el último momento a su esposa, a la que los paramédicos que sacaban los cadáveres de la casa daban por muerta.Mientras tanto, su hermano mayor se encontraba en la ciudad. El bebé, desafortunadamente, no sobrevivió al bloqueo.

https://sputniknews.lat/20230118/hitler-estaba-obsesionado-con-leningrado-como-el-ejercito-rojo-rompio-el-asedio-de-la-ciudad-1134696008.html

leningrado

san petersburgo

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, gran guerra patria, historia de la gran guerra patria, leningrado, san petersburgo, vladímir putin, sitio de leningrado