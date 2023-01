https://sputniknews.lat/20230119/los-ajedrecistas-alemanes-no-recibiran-subvenciones-por-sus-partidos-contra-los-maestros-rusos-1134805912.html

Los ajedrecistas alemanes no recibirán subvenciones por sus partidos contra los maestros rusos

Los ajedrecistas alemanes no recibirán subvenciones por sus partidos contra los maestros rusos

Aquellos ajedrecistas alemanes que jueguen en torneos en los que participen grandes maestros rusos serán privados de las subvenciones estatales, informó el... 19.01.2023, Sputnik Mundo

Según la fuente, los atletas alemanes de cualquier deporte no recibirán ninguna financiación para viajes a Rusia o Bielorrusia, tampoco se fomenta su participación en competiciones en estos dos países. Además, no hay financiación para que los deportistas alemanes participen en competiciones en las que sí están admitidos los atletas rusos y bielorrusos.Estas normas son vinculantes hasta nuevo aviso y también se aplican a las interacciones y competiciones con atletas de Rusia y Bielorrusia que compiten bajo bandera neutral.La mayoría de las organizaciones deportivas internacionales se opone a la participación de los deportistas rusos, sin embargo, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) permite a los grandes maestros rusos y bielorrusos competir en condiciones de neutralidad. Esto significa que los ajedrecistas alemanes tendrán que renunciar a la financiación estatal cuando compitan junto a rusos y bielorrusos.Los medios informaron que las federaciones deportivas alemanas tendrán que demostrar en el examen de finales de 2023 que han utilizado los fondos estatales según lo previsto. De hecho, la FIDE tendrá que demostrar que los deportistas rusos no participaron en los mismos torneos que los alemanes, de lo contrario tendrán que devolver las subvenciones asignadas. Según cálculos preliminares, la FIDE podría perder entre 55 y 60 mil euros.

