Cómo lo ampliación del mar territorial de Brasil puede generar tensión internacional

El 5 de enero, al asumir el mando de la Armada de Brasil, el almirante de Flota Marcos Sampaio Oslen declaró que pretende solicitar apoyo al Congreso para ampliar el espacio marítimo brasileño, también conocido como mar territorial. La información fue publicada por el diario O Estado de S. Paulo, quien entrevistó al almirante.En dicha entrevista, Oslen comentó sobre la necesidad de defender y preservar la llamada Amazonía Azul —el nombre por el que se conoce a la zona económica exclusiva (ZEE) de Brasil en aguas del océano Atlántico—. La Marina utiliza el término para designar el espacio marítimo brasileño, en comparación con la Amazonía, debido a la gran diversidad de especies y riquezas naturales y minerales que se encuentran en toda su extensión. Entre las principales riquezas presentes en esta zona se encuentran las reservas del presal.El territorio marítimo se divide en tres zonas. El llamado mar territorial es una franja marítima de 12 millas náuticas (unos 22,2 km) más allá del límite continental del país. Brasil tiene soberanía total en esta área sobre los recursos naturales y el tráfico de embarcaciones, que disminuye a medida que se aleja de la costa. En las 12 millas náuticas (unos 22,2 km) más allá del mar territorial se encuentra la zona contigua, un área de seguridad para la inspección y eventual represión de las embarcaciones.Más allá de estos dos carriles está la llamada Zona Exclusiva de Exploración (ZEE), cuya extensión total es de 200 millas náuticas (370 km), donde el tránsito de embarcaciones es libre, a pesar de que Brasil tiene derecho a todos los recursos vivos y no vivos del agua, además del suelo y subsuelo.En ese contexto, el Gobierno brasileño ya está buscando el reconocimiento internacional, a través de las Naciones Unidas (ONU), para ampliar la ZEE en 2,1 millones de km², actualmente en 3,6 millones de km², equivalentes a cerca del 40% del territorio continental brasileño. El reclamo está pendiente desde 2004 en la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLCS) y busca ampliar la extensión de la ZEE en 150 km.Según el abogado especialista en derecho internacional Émerson Malheiro, profesor universitario y becario posdoctoral en derechos humanos, Brasil no necesita el reconocimiento de otros Estados para delimitar su mar territorial, pero está sujeto a otras limitaciones."Es decir, es un comportamiento practicado por Brasil sin pedir autorización a nadie y que se convierte en regla en las relaciones exteriores. Sin embargo, el gran problema es que Brasil es signatario de la convención de Montego Bay, la convención internacional sobre el derecho de mar, que establece el límite máximo de delimitación del mar territorial en 12 millas náuticas [unos 22,2 km] y Brasil ya sigue ese límite", dijo en entrevista con Sputnik.La Convención de la ONU sobre Derecho Marítimo, también conocida como Convención de Montego Bay porque fue firmada en la ciudad jamaicana en 1982, cuenta con 157 países signatarios, incluido Brasil. Según el profesor, los términos de este tratado pueden generar divergencias para Brasil con relación a su deseo de ampliar su mar territorial.El ITLOS está compuesto por 21 miembros que son elegidos por voto secreto por los estados signatarios de la convención de Montego Bay. El tribunal tiene jurisdicción para adjudicar disputas, controversias y reclamos relacionados con la convención, incluidas las disputas de delimitación de fronteras marítimas."Es importante recordar que Brasil tiene una Zona Económica Exclusiva de 200 millas náuticas [370 km] de la costa brasileña. Por lo tanto, lo que excede las 12 millas náuticas [22,2 km], es decir, las 188 millas náuticas [348,2 km] subsiguientes, todavía tiene la aplicación de las leyes brasileñas. Aunque no hay soberanía con respecto a la investigación científica y exploración económica, solo se pueden aplicar las reglas de Brasil", subraya el investigador.Para Malheiro, a pesar de posibles desacuerdos, la expansión propuesta por Brasil ayudaría a proteger las riquezas que se encuentran en la Amazonía Azul.

