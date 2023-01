https://sputniknews.lat/20230120/el-kremlin-rusia-seguira-de-cerca-posibles-envios-de-armas-a-ucrania-desde-america-latina-1134853609.html

El Kremlin: Rusia seguirá de cerca posibles envíos de armas a Ucrania desde América Latina

Rusia seguirá de cerca la situación en torno a los intentos de EEUU de persuadir a los países latinoamericanos para que transfieran armas a Ucrania, declaró el... 20.01.2023, Sputnik Mundo

"Pero lo que es muy importante aquí son, digamos, las restricciones legales y jurídicas sobre cualquier suministro a terceros países porque cualquier suministro está sujeto a ciertas obligaciones por parte de los países que reciben productos militares. Por lo tanto, por supuesto, vamos a seguir esto muy de cerca", respondió Peskov cuando se le preguntó si los socios latinoamericanos estaban seguros de que "no irían junto con Estados Unidos".Agregó que es muy importante tener en cuenta las limitaciones legales y jurídicas de cualquier suministro a terceros países porque "cualquier envío, por supuesto, está condicionado por ciertas obligaciones de los países que reciben productos militares".Los medios de comunicación habían informado con anterioridad que la jefa del Comando Sur estadounidense, la general Laura Richardson, había declarado que EEUU trabajaba con nueve países latinoamericanos en la cuestión de transferencia de armas rusas sobre el saldo de sus Fuerzas Armadas a Ucrania a cambio de suministros de material estadounidense.El portavoz del Kremlin también aseveró que Moscú no alberga muchas esperanzas de mejorar las relaciones con Washington en un futuro próximo y señaló que durante la presidencia de Joe Biden las relaciones fueron muy deterioradas.En su opinión, "no hay esperanzas de mejora en un futuro previsible".Para resolver el conflicto, Occidente debe arrepentirse del cinismo de los últimos ocho añosPeskov aseguró que para resolver el conflicto Occidente debe rebobinar la cinta hasta finales del 2021, cuando Rusia se ofreció a discutir sus preocupaciones, y arrepentirse del cinismo de los últimos ocho años . "Es necesario escuchar a Rusia. Es necesario escuchar las preocupaciones de Rusia. Es necesario rebobinar internamente la cinta hasta finales del 2021. Diría incluso que el año antepasado, cuando Rusia se ofreció a discutir sus preocupaciones en la mesa de negociaciones y fue absolutamente rechazada", declaró.También señaló que Occidente debería arrepentirse de su cinismo de los últimos ocho años, en los que ha habido un juego de trile. El portavoz del Kremlin concluyó que ellos deben darse cuenta de todo el cinismo y todas las consecuencias negativas de este juego, "engañando a Moscú, engañando al pueblo de Donbás y tratando de prepararles un destino peor, algo que Rusia ha impedido y que Rusia no ha permitido".

